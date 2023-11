Aparece Tiger Woods por sorpresa en México

Ciudad de México.- ¡El Tigre está en México!





APARECE

La estrella del golf Tiger Woods apareció en nuestro País de cara al World Wide Technology Championship, torneo del PGA Tour que se disputa esta semana en Los Cabos.

Woods aterrizó por sorpresa en suelo bajacaliforniano y se dio cita en el campo El Cardonal, el cual fue diseñado por él mismo y además de ser sede del evento también tendrá el honor de ser el primer evento de la máxima categoría que se juega en un recinto cuyo diseño corrió a cargo del ganador de 18 torneos Major.

Con lentes oscuros y a bordo de un carrito de golf, Tiger dio una recorrido por la cancha para afinar los últimos detalles a su creación, que a partir de este jueves albergará el evento luego de su mudanza de Mayakoba, en la Riviera Maya, para trasladarse a Los Cabos.

Si bien no habló ni atendió a prensa, su presencia generó gran expectativa entre la gente que logró verlo.

Woods se encuentra en recuperación luego de ser operado del tobillo y la pierna izquierda en abril de este año, debido a una secuela por el grave accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2021, en el cual estuvo cerca de perder la vida.

Tiger no juega un torneo oficial del PGA Tour desde julio de 2022 en el The Open Championship, en el cual no logró superar el corte en el mítico campo de St Andrews en Escocia.