Pide 'Tano' no meter presión por refuerzo

MONTERREY, NL.-Rayados aún no contrata al deseado volante central ofensivo y ya el entrenador Fernando el "Tano" Ortiz pidió no meterle presión.

Al cuestionarle sobre qué tanto depende de la llegada de un media punta para que su accionar ofensivo y agresivo se vea pronto en el Monterrey, Ortiz dijo que con lo que tiene intentará plasmar ese tipo de juego qué él busca.

"Primero, no le pongamos tanta presión al refuerzo que puede llegar a seguir y donde pueda llegar a tener esa parte de presión para poder conseguir lo que has comentado (futbol ofensivo)", dijo Ortiz.

"Nosotros intentaremos con los nombres que hoy tenemos buscar ser un equipo agresivo y ofensivo, después esto es futbol. Yo no puedo determinar qué puede llegar a pasar cuando empieza rodar la pelota porque trabajamos para eso, eso está clarísimo, después esto es un deporte en el que tú no puedes llegar a saber qué va a suceder".

Hasta la fecha, Rayados no ha concretado ningún fichaje, el cual se espera sea un volante central ofensivo.

Por lo que este sábado que debutan en el Torneo Apertura 2023 visitando al Atlético de San Luis, tendrán que jugar con la misma plantilla y adaptar a un jugador en ese rol.

No le agradan las comparaciones

Fernando Ortiz fue claro en decir que no le gusta que lo comparen, aunque volvió a destacar el desempeño que tuvo su antecesor Víctor Manuel Vucetich, quien logró llevar al equipo a liderato general con 40 puntos, pero sin ser campeón del torneo pasado.

"Las comparaciones a mí no me gustan. Yo lo he dicho también, el trabajo excelente que tuvo Víctor el semestre pasado incluso lo he felicitado, pero vengo a hacer mi propia historia, y ojalá pueda ganar lo mínimo que ganó Víctor (5 títulos en Rayados), pero comparar con lo que han hecho no sería lógico para mí", externó.

"De poquito iré construyendo mi historia y ojalá pueda llegar a lo mínimo que ha sido Víctor".

Ofensivos desde el arranque

El entrenador del Monterrey advirtió que desde la jornada uno, que jugaran este sábado en tierras potosinas, saldrán a ganar los tres puntos e intentar plasmar su futbol ofensivo.

"Desde el primer momento en que vayamos a jugar la primera fecha antes San Luis el sábado vamos a buscar el triunfo, de eso no tengo duda porque se los he dicho desde la vez que tuve la charla con ellos, de eso no tengo duda", añadió.

"En los partidos amistosos que tuvieron la oportunidad de ver todos, se ha visto un Monterrey diferente en donde quizás hemos pecado de errores inocentes defensivos en donde (pasó) por estar adelantadas las líneas. Ese juego ofensivo ya lo tienen los chicos en su cabeza".