La determinación de Sergio Pérez en el Gran Premio México

Sergio Pérez no se va.

Previo al Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto tapatío vuelve a dejar claro que su deseo es romper su mala racha, subir al podio frente a su gente y terminar su contrato con Red Bull hasta 2026.

"Ha sido un año complicado, difícil, con un auto con el que no tienes confianza, cuando sabes que llega el fin de semana y cada vez son problemas diferentes y las cosas se ponen difíciles, pero nunca es opción rendirse, no hay que ir por el camino fácil y aquí seguiremos dándolo todo.

"Cuando empiezan a crear esta incertidumbre en la gente porque viene aquí y así un gran esfuerzo por venir a apoyarme y gran este tipo de noticias. No me voy, no me voy a ningún lado, tengo contrato y yo sé perfectamente lo que hay ahí y lo hay ninguna duda de que estaré aquí el próximo año", comentó el tricolor en conferencia de prensa.

El bache en el que se encuentra Checo comenzó cuando el RB20 perdió rendimiento, cayendo hasta el octavo puesto en el Campeonato de Pilotos con 150 puntos.

La tarea principal este fin de semana es vencer a los McLaren, que tuvieron un pequeño bajón en la gira americana y cuidarse de Ferrari, que cada vez toman impulso.

"El desafío es grande en lo mental, en lo técnico. Las deficiencias están ahí, podemos verlas, pero no es fácil solucionarlas, pero siempre que llego a la pista intento lo más de mí y eso lo único que podemos hacer", concluyó.