Se aleja Sergio Pérez de la opción al título de F1

CIUDAD DE MÉXICO

¿Sergio Pérez debe renunciar al título 2023 de la Fórmula Uno?

Con una desventaja de 69 puntos respecto al líder Max Verstappen, el piloto mexicano ya no puede perder más terreno si quiere aferrarse a la corona.

En Canadá, Red Bull si apostó por una estrategia de neumáticos duros que le permitiera a Checo hacer una sola parada en pits y remontar, pero el Safety Car ocasionando por el accidente del Mercedes de George Russell y la falta de ritmo del RB19, complicaron la situación.

Desde Miami, Pérez no encuentra soluciones a su falta de compatibilidad con el monoplaza del equipo de las bebidas energéticas, y, sin importar los ajustes que realice, simplemente no puede hacerlo funcionar.

"No fue un buen fin de semana en general muchachos. Revisémoslo y regresemos fuerte. Sabemos que podemos hacerlo. Pero sí, no tuvimos el ritmo, ni en la clasificación, ni en la carrera. Hay mucho que debemos revisar, pero regresaremos.

"El neumático duro estaba tomando temperatura en ese momento y comenzaba a degradar el medio para los pilotos que estaban adelante, en ese momento se abrió la brecha y pudieron poner la temperatura. En general no tuvimos el ritmo que esperábamos", comentó el tricolor.

El principal problema de Checo fue quedarse estancado detrás de los autos de la escudería de Maranello, ya que perdió tiempo y las prestaciones de sus llantas medias.

"No teníamos mal ritmo, pero no podíamos atacar. Si atacaba más sobrecalentaba, no tenía agarra porque me sobrecalentaba el neumático. Hay que analizar bien que pasó porque no teníamos ritmo ante los Ferrari"