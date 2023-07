Muere el rapero tras desplomarse en el escenario

Ciudad de México

El rapero Big Ponkey murió durante su presentación en un bar de Texas, incluso, las personas que se encontraban en el establecimiento escucharon su último suspiro.

El medio TMZ reportó que Milton Powell, mejor conocido como Big, se encontraba interpretando una canción cuando empezó a tambalearse en el escenario y de pronto comenzó a irse hacia atrás, hasta caerse y hacer un último suspiro que se escuchó por el micrófono. Cuando las personas comenzaron a acercarse se dieron cuenta que el cantante de "Keep My Name Out Yo Mouth" estaba inconsciente.

En un principio el público creyó que no era nada grave, incluso en los videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo las personas se ríen al ver cómo se cae Bing Ponkey, pero con el paso de los minutos se dieron cuenta que era mucho más grave de lo que parecía.

El personal del bar llamó a la ambulancia y trataron de reanimarlo pero no lo lograron, horas más tarde el representante de Ponkey confirmó el fallecimiento.

"Big Pokey falleció ... Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores. En los próximos días, publicaremos información sobre su celebración de la vida y cómo el público puede presentar sus respetos", escribió en su cuenta de Instagram.