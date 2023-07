Acusó Sainz que Checo lo intimidó... ¿qué dijo el tapatío?

GUADALAJARA, Jalisco.- Mientras Sergio Pérez tuvo paciencia para saber cuándo atacar y rebasar a Carlos Sainz Jr., el español lo sintió como una intimidación por parte del mexicano.

REMONTADA

Checo Pérez arrancó el Gran Premio de Austria desde el puesto 15 y para la vuelta 56 ya estaba en la cuarta posición tras dejar atrás a Lando Norris, de McLaren. Su siguiente objetivo era Sainz Jr., de Ferrari, a quien tenía a un segundo de diferencia.

Con más velocidad y mejor ritmo, Checo Pérez no tardó en darle alcance y luego de una buena batalla por el tercer lugar, con algunos intentos fallidos, el mexicano de Red Bull lo adelantó en la vuelta 61.

Por la radio, el español de Ferrari se quejó que Checo "lo estaba empujando fuera de la pista como loco" y que "los comisarios deberían checar eso porque lo estuvo intimidando mucho".

Esa comunicación de Sainz Jr. con su equipo llegó a Checo.

"¡Lo escuché! No he hablado con Carlos, no sé qué quiere decir con eso. No vemos la cara del otro piloto. No sé, no sé lo que quiere decir con eso. La verdad es que no (siente que haya sido agresivo con Sainz Jr.), creo que simplemente tuvimos una pelea como Dios manda", comentó Checo Pérez.

El piloto tapatío regresó al podio en la casa de Red Bull luego de tres Grandes Premios sin fortuna y tomó aire en el subliderato de la Fórmula 1 al quedar con 148 puntos, por 131 de Fernando Alonso, de Aston Martin.

"Ellos (Ferrari) eran particularmente fuertes en la salida de la curva tres. Me llevó un poco más de tiempo (superar a Sainz Jr.)", apuntó Checo.

"En una ocasión iba por el interior hacia la curva cuatro y de repente me encontré con el

Haas (de Kevin Magnussen) parado en el interior, así que tuve que levantar y me llevó probablemente un poco más de lo que quería, pero al final, lo conseguimos".

Checo Pérez tendrá siete días para confirmar que está de regreso y dejó atrás el mal momento, ya que este domingo 9 de julio se correrá el Gran Premio de Gran Bretaña.