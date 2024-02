Red Bull respalda a ´Checo´

Ciudad de México

A medida que el campo converge, es inevitable que quieras que tus dos coches estén lo más cerca posible¨. CHRISTIAN HORNER JEFE DE EQUIPO EN RED BULL

Para extender la estadía de Sergio Pérez en el garaje de Red Bull es necesario que haya una mejoría en cuanto a resultados y actuaciones durante las 24 carreras que se disputarán del calendario.

El primer asiento, el cual corresponde a Max Verstappen, está seguro hasta 2028; el segundo, se ha convertido en la manzana de la discordia de una lista interminable de candidatos, entre ellos Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y Liam Lawson.

"La posición de lujo en la que estamos es que no tenemos prisa. Tenemos un montón de opciones. Creo que es el asiento de Checo para perder. Él es al que estamos respaldando, es nuestro piloto de 2024. Si hace un gran trabajo (en el) año, no hay razón por la que no lo extendamos hasta 2025. Pero se basaría puramente en lo que lograra durante gran parte de la temporada.

Tenemos opciones que están en las alas, también tenemos mucho interés de fuera del equipo. Así que mientras el coche sea competitivo, te pone en una posición de lujo en la que puedes tomarte tu tiempo para ver cómo se ven todas esas opciones", comentó Christian Horner, jefe de los austriacos, a F1.com.

La presión continúa que recibe Pérez de parte de los altos mandos de Milton Keynes se debe a que el estándar más alto es Verstappen.

"Su ritmo y sus carreras han sido muy fuertes en muchas ocasiones. Es su desempeño en la clasificación el área en la que necesita centrarse durante el invierno. De lo que es muy consciente, de que tiene que subir su promedio de calificación para no tener que venir de tan atrás", afirmó.

DESARROLLO CONSTANTE

El desarrollo en Milton Keynes no se detendrá este año.

Si algo aprendió Red Bull en 2023 fue a perfeccionar aquellos detalles que los privaron de la victoria en Singapur y que les permitió a sus rivales pegarles en el orgullo.

"Creo que llegamos a la cima de la curva más rápido que otros. El campo va a converger. Para nosotros, es difícil saber quién será. ¿Será McLaren? ¿Será Ferrari? ¿Será Mercedes? Siguen moviéndose detrás de nosotros. Pero eso es lo que esperamos que pase", dijo Christian Horner, mandamás de la escudería.

"Estoy convencido de que verás muchos más autos que se parecen a la filosofía RB19 el año que viene. Si te quedas quieto en este negocio, tiendes a retroceder".

Al exceder en un 0.3 por ciento el presupuesto destinado a los gastos internos, el cual se estimó que fue de 432 mil 652 dólares llevó al equipo austriaco a pagar una penalización de reducción de tiempo en el túnel de viento, así que no quieren estar desprevenidos.

Por eso, harán una apuesta por un nuevo centro de pruebas que estará lista en 2027.

"Tener un túnel de viento de última generación, algo que hemos debatido durante los últimos 19 años, y ver dónde estamos con los trenes motrices, tener en un período de tres años reclutado a cerca de 500 personas y construido una instalación de última generación con nuestra propia capacidad de fabricación, es un compromiso masivo", aseguró Horner.