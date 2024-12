Qatar, pesadilla y gloria de Max Verstappen: Confirma su reinado

Por: Agencia Reforma

Diciembre 02, 2024 -

El Campeonato de Constructores se definirá en Abu Dhabi.

Mientras McLaren y Ferrari buscaban sumar la mayor cantidad de puntos, Red Bull y Max Verstappen se quedaron con la victoria en el Gran Premio de Qatar.

El podio lo completaron Charles Leclerc con el Cavallino Rampante en el segundo escalón y Oscar Piastri en el tercero.

Durante la arrancada, el neerlandés recuperó la primera posición -al perder- por una penalización por conducción extremadamente lenta en la qualy- y ahí se mantuvo, pese a la persecución del bólido color papaya.

La escudería de Woking parecía tener todo bajo control con la segunda plaza de Lando Norris y el cuarto puesto del australiano, hasta que apareció el segundo Safety Car y cambió el juego.

Después de cambiar los neumáticos, el británico quedó detrás de los rezagados Valtteri Bottas, de Sauber, y Lewis Hamilton, de Mercedes, y en medio de las banderas amarillas no bajó la velocidad, así que fue investigado.

En el relanzamiento, el McLaren de Norris estuvo cerca del RB20 y a nada de pasarlo, pero fue penalizado con 10 segundos que debí cumplir al detenerse en pits, cayendo hasta el último puesto.

Aunque Lando recuperó terreno y se llevó dos puntos, con la décima posición y la vuelta rápida y el podio de Piastri, la franquicia de Woking alcanzó los 640 puntos y su ventaja disminuyó 21 unidades sobre los de Maranello.

Sergio Pérez, quien estuvo en posibilidades de terminar en el top 5, se despidió de la competencia a 17 vueltas por falta de potencia y un problema técnico en el bólido.

En la primera vuelta se presentaron un par de colisiones que neutralizaron la carrera con el auto de seguridad. Nico Hülkenberg, de Haas, se cerró al tomar la primera curva golpeando el Alpine de Esteban Ocon y de paso se llevaron al Williams de Franco Colapinto.

Ocon y Colapinto fueron los que se llevaron la peor parte al abandonar, mientras que Hülkenberg se reintegró en el puesto 16.

Lance Stroll también estuvo involucrado en un accidente con Alex Albon. Al conductor de Aston Martin lo penalizaron con 10 segundos, pero optaron por guardar el monoplaza.

Lo que decida hacer será su decisión al final del día. Es lo suficientemente grande y sabio como para llegar a sus propias conclusiones. - Christian Horner / Jefe de Red Bull

LE FALLA EL AUTO A CHECO

La falta de temperatura en los neumáticos y la pérdida de potencia en el motor del RB20 alejó a Sergio Pérez del Top 5 en el Gran Premio de Qatar.

Con bandera amarilla, tras los pinchazos del Mercedes de Lewis Hamilton y el Ferrari de Carlos Sainz Jr., el mexicano entró a pits a cambiar neumáticos sin perder la quinta posición en la que se encontraba.

Checo llegó hasta ese lugar al superar a dos rivales en la arrancada y aprovechar las detenciones en boxes de George Russell y Sainz Jr.

Sin embargo, en la rearrancada el tricolor hizo un trompo, al no obtener respuesta de su monoplaza.

"Una pena, venía con los neumáticos duros y fríos y al poner el acelerador saliendo de la curva tuve un super over delivery (potencia descontrolada) del motor, el cual me hizo perder el auto y perdí el motor; a partir de ahí ya no lo pude recuperar.

Todo venía bien, veníamos para un buen resultado, podíamos pelear por el podium en esas últimas vueltas. Estábamos quinto y, desafortunadamente, no pude controlar el auto", dijo Pérez.

Con el abandono, el tapatío se fue en blanco y a falta de una carrera para finalizar la temporada ya no se moverá del octavo puesto en el Campeonato de Pilotos en el que se encuentra con 152 puntos.

Christian Horner, jefe de Red Bull dio a entender que ante la falta de resultados, Checo debería dejar la escudería.

CAMPEONATO DE PILOTOS

Max Verstappen 429

Lando Norris 349

Charles Leclerc 341

Oscar Piastri 291

Carlos Sainz Jr. 272

George Russell 235

Lewis Hamilton 211

Sergio Pérez 152

Fernando Alonso 68

Nico Hülkenberg 37

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

McLaren 640

Ferrari 619

Red Bull 581

Mercedes 446

Aston Martin 92

Alpine 59

Haas 54

RB 46

Williams 17

Sauber 4