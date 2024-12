Sergio Pérez, ¿Continúa o se va? Vive ´Checo´ una pesadilla

Por: Agencia Reforma

Diciembre 09, 2024 -

La temporada 2024 de Sergio Pérez puede resumirse como una pesadilla.

Con un abandono en el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del calendario, el mexicano se dirige a la reunión con los altos mandos de Red Bull para determinar si continúa o se va.

"No diría que es el final. Esto se ha vuelto mucho más grande que un piloto, tiene a todo un país, todo un continente detrás de mí. Aún tenemos cosas importantes que hacer, estoy seguro que este no es el final.

Estoy muy tranquilo porque lo he dado todo de principio a fin. Al final no me han salido bien las cosas esta temporada, pero no ha sido por falta de ganas y de profesionalidad. Cuando uno da lo mejor de sí, así es como un deportista puede estar tranquilo. Y así soy yo, tranquilo ante lo que venga", expresó.

Los números que Checo registró 152 puntos, 4 podios, 6 top 5 y cero victorias, fueron insuficientes para que la escudería austriaca retuviera el Campeonato de Constructores, cayendo hasta el tercer puesto.

Además, pasó del subcampeonato al octavo puesto con la baja de rendimiento en su performance y del monoplaza, que no dejó de darle problemas desde Emilia Romaña hasta Yas Marina.

"El piloto que termina hoy la temporada es el mismo que ganó el subcampeonato. Creo que en este momento todo lo que puedo decir es que tengo un contrato que firmé a mediados de año para correr para el equipo durante los próximos dos años. Así que veremos qué pasa y cómo se desarrolla la conversación en los próximos días.

A menos que algo cambie en los próximos días, esa va a ser la situación para el año que viene. Hablaremos en un par de días, hablaremos de cuál es la situación para ambas partes y veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo", comentó el piloto tricolor.

En caso de quedar fuera de la alienación de Red Bull para 2025, se le ofrecería el papel de embajador, actividad que lo mantendría inactivo en la pista, además de una compensación económica.

Sabemos lo difícil que ha sido este año, así que es cuestión de discutir qué es lo mejor para todos de aquí en adelante.