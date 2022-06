¡Pánico en el agua!

La ondina estadounidense Anita Álvarez sufrió un desmayo al término de su rutina libre en la Final de la prueba de Solo de la natación artística del Mundial de Natación de Budapest.

La entrenadora Andrea Fuentes fue la primera que se lanzó a la alberca para auxiliar a su pupila, quien se desvaneció cuando había terminado su ejecución y la música se había detenido, la nadadora se fue al fondo de la piscina como se aprecia en imágenes que fueron difundidas.

Después fue auxiliada por elementos del equipo médico del comité organizador y llevada a una evaluación.

La Final no se interrumpió, aunque la incertidumbre prevalecía entre el resto de las competidoras, los jueces y el público en general.

Sin embargo, la delegación de Estados Unidos informó durante el desarrollo de las rutinas faltantes que Álvarez estaba fuera de peligro y que la deportista sería sometida a más pruebas para determinar la causa de su desmayo.

Se estima que la ondina atravesó esta crisis debido al estrés de la competencia.

Álvarez, de 25 años, tiene experiencia olímpica tanto en en Río de Janeiro (2016) como en Tokio (2020).

A LA FINAL LIBRE

El equipo mexicano de natación artística avanzó a la Final en la modalidad libre del Mundial de Natación en Budapest, al ubicarse en noveno puesto durante las pruebas Preliminares.

El equipo dirigido por Adriana Loftus obtuvo una puntuación total de 87.5333, suficiente para colocarse entre los mejores 12 equipos y avanzar a la fase en la que disputarán las medallas mañana, a partir de las 9:00 horas, tiempo del Centro de México.

Además, Calaeb Dressel se retiró del torneo, luego de ganar apenas dos medallas de oro.

La Federación Estadounidense de Natación sacó a su astro masculino del resto del certamen debido a problemas médicos no especificados.

"Simplemente no está bien para competir", anunció el organismo.

ENTRENADORA LE GANA A LOS SOCORRISTAS

Andrea Fuentes, quien sacó del agua a Anita Álvarez, la nadadora desmayada durante una prueba del Mundial de Natación, declaró que tuvo que entrar a la alberca porque los rescatistas no reaccionaron ante la situación.

"He visto que los socorristas no se tiraban al agua. Estaban como paralizados. Yo les estaba gritando desde la otra punta ´¡meteos al agua ya, por favor!´.

"Vi que se quedaron embobados y me tiré directo hacia ella. Veía cómo se iba hundiendo e iba nadando lo más rápido que podía. He echado la apnea más rápida de mi vida", dijo Fuentes para El Larguero.

"Está muy bien. Recordando fue como un cuento raro. Vi como la tía se iba hundiendo y yo nadando todo lo que podía. El polo me pesaba 20 kilos. La cojo, la saco pero no respiraba porque tenía la mandíbula súper dura. Cerrando la boca muy fuerte. Le metí dos cachetadas para que despertara, pero no respiraba", agregó la entrenadora española.

Ya fuera de la alberca, la nadadora fue auxiliada por los paramédicos y ahora se encuentra fuera de peligro.

Álvarez acabó séptima en la Final. El oro fue para la japonesa Yukiku Inui, la plata para la ucraniana Marta Fiedina y el bronce para la griega Evangelina Platanioti.