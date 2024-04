Extiende Nadal su ausencia del tenis

Rafael Nadal se dio de baja del Masters de Montecarlo debido a una rebelde lesión, con lo que retrasará el inicio de su preparación para los torneos de arcilla antes del Abierto de Francia y extiende su ausencia del tenis desde enero.

Nadal, de 37 años, se sometió a una cirugía de cadera el verano pasado y desde entonces sólo ha disputado tres duelos competitivos — en Brisbane antes de anunciar que no participaría en el Abierto de Australia — este año.

El astro español ha ganado 11 veces el Masters de Montecarlo, pero anunció en sus redes sociales que no estará listo para participar en el torneo que inicia la próxima semana.

"Simplemente, mi cuerpo no me deja", dijo el ganador de 22 títulos de Grand Slam en un escueto escrito.

Nadal no mencionó el Abierto de Francia — el Slam en arcilla en el cual es el dueño del récord con 14 título — en su comunicado. El torneo de Roland Garros inicia el 25 de mayo.

A inicios de marzo, Nadal disputó un duelo de exhibición ante su compatriota Carlos Alcaraz en Las Vegas, pero días después se dio de baja de Indian Wells.

"Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo", publicó. "No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato, manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren".