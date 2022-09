Quiere Mamba probar tobillo tras lesión

En Toluca siempre me reciben superbien, ya sea en el domo o cuando era en el gimnasio ´Agustín Millán´, y estoy muy contento de regresar a los cuadriláteros¨ MAMBA

Tras una lesión de tobillo que lo mantuvo más de tres meses alejado de los cuadriláteros, Mamba está listo para reaparecer y lo hará en el Valle de Toluca, en una de las últimas escalas previo a Triplemanía 30.

El integrante del Imperio de las Shotas hará dupla con Dulce Canela para enfrentar a Niño Hamburguesa y Karis La Momia Jr., en la función que Triple A montará el próximo 23 de septiembre en el Domvs Zina.

"Estoy muy emocionado de regresar después de mi lesión de tobillo, la cual se complicó porque tenía una fisura, pero ya regresé a entrenar, estoy haciendo gimnasio de manera normal y arrancamos este 23 en el domo.

"Se me hicieron eternos los tres meses que estuve en reposo total, fue muy trágico porque pensé que no iba a regresar, nunca me había lastimado tan fuerte, sólo golpes, pero estamos de regreso", expresó Mamba.