Critica Max Verstappen los cambios en la Fórmula 1

CIUDAD DE MÉXICO

¿La razón?

A partir del próximo año se correrán un máximo de veinticuatro carreras y seis carreras sprint a lo largo de las temporadas.

"Me preocupa el deporte que siempre he disfrutado. Todavía lo hago, pero sólo hasta cierto punto. No es que esté totalmente en contra del cambio, como algunos afirman, Pero esos cambios tienen que beneficiar a la Fórmula 1", comentó durante una entrevista para el periódico neerlandés De Telegraaf.

Asimismo, "Mad Max" fue abierto con su preocupación. Especialmente, porque la carga de trabajo ?correspondiente a los pilotos? no termina con los entrenamientos y los Grandes Premios, sino que también implica campañas de marketing: "Yo pierdo más de un mes al año en marketing. En un momento dado, ya no te apetece hacer todo eso".

"¿Por qué hay que cambiar las cosas cuando van bien? Creo que una sesión de clasificación tradicional es un gran formato, no todo tiene que girar en torno al dinero", finalizó.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

Las vacaciones de verano, en la máxima categoría del automovilismo, terminarán con el Gran Premio de los Países Bajos, a competirse el próximo domingo, 27 de agosto, a las 7:00 (hora del centro de México) en el Circuito de Zandvoort.