Xóchitl Gálvez se reúne con migrantes en Texas y recrimina a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

Durante el encuentro denominado "Texas, platícale a Xóchitl", realizado en Houston, Texas, Estados Unidos, la Senadora detalló que el boom del nearshoring representa una oportunidad irrepetible para que México logre el desarrollo que necesita.

"Que la próxima década sea la década de México aprovechando el nearshoring, que los de abajo, con apoyo, construyan el sueño mexicano, que es que sin importar dónde naciste, a través de la educación, el trabajo, la tenacidad, y las constancias, puedas lograr salir adelante, pero tenemos que apoyarles, darles becas, posibilidades de empleo, tenemos que emparejar el piso", expuso.





La legisladora panista detalló que el sueño mexicano es que los migrantes que se levantan temprano y salen a trabajar para enviar dinero a sus familias, puedan retornar a su país.

Para ello, propuso fortalecer la inversión y gastar de manera inteligente, pues recrimina al Presidente Andrés Manuel López Obrador por "gastar a lo pendejo".

"En pocas palabras, dejar de gastar a lo pendejo, fíjate, tiraste 300 mil millones de pesos con el aeropuerto de Texcoco y no hay aeropuerto, estás metiendo 280 mil millones de pesos más al tren maya, 15 mil millones desviados en Segalex, pérdidas de 240 mil millones en CFE, y si hablamos de Pemex nos ponemos a llorar, está quebrada, no hay rentabilidad en las empresas del Estado en México", criticó.

Gálvez Ruiz también prometió a los connacionales en Texas, erradicar la extorsión, principalmente en las aduanas.

"Que se acabe la extorsión que te hace el wey de la aduana, porque te dicen que llevas muchas cosas cuando lo que llevas son puros tiliches para la familia, caray, y te quieren bajar 200, 300 dólares", declaró.

La legisladora también planteó, para reducir la desigualdad, quitar a los que tienen y darle dinero a los que no tienen, pero de forma opcional.

"Que los que más tienen puedan poner más, pero solo si quieren y pueden, y lo que debemos hacer es garantizar que ese dinero no se va a gastar en pendejadas, hay que decir hacia dónde se va a dirigir, y creo que los que menos tienen quieren salir adelante y pueden salir adelante, lo que están esperando es una oportunidad", detalló.

Xóchitl Gálvez, agregó que lo más importante para construir el sueño mexicano, es garantizar piso parejo para todos los mexicanos, pues aseguró que ella conoce de primera mano la pobreza, la desigualdad, y la misoginia.

"Me volví una mujer valiente y cabrona porque si no lo hacía, me comía la ciudad, un tipo me quiso violar... ...también me quisieron meter a la trata, entonces son cosas que te van formando, quizá otros con los chingadazos del Presidente ya se hubieran doblado, pero a mí no me va a doblar, no me va a doblar", concluyó.