La Hija de "Canelo" Álvarez y su futura profesión

Saúl "Canelo" Álvarez Barragán es uno de los deportistas más importantes de México y del mundo del boxeo. A sus 33 años acumula una trayectoria sobre los cuadriláteros digna de destacar y difícil de igualar, por lo que su nombre se ha grabado a fuego con el de las máximas celebridades de esta disciplina.

Ahora, el boxeador nacido en Guadalajara se prepara para enfrentar a Jermell Char el próximo 30 de septiembre, en la Arena T-Mobile. Por este motivo, todas las miradas están puestas sobre Canelo Álvarez y la velada boxística que promete ser un gran espectáculo por la talla de ambos combatientes.

Debajo del cuadrilátero, Álvarez tiene cuatro hijos que tuvo con diferentes mujeres. Su hija mayor se llama Emily Cinnamon, producto de su relación con su novia de la adolescencia, Karen Beltrán. Luego le siguen Mía Ener, que concibió con la modelo Valeria Quiroz; María Fernanda Álvarez, hija que tiene con su actual esposa Fernanda Gómez; y Saúl Adiel Álvarez, su único hijo varón, fruto de la corta relación que el boxeador mantuvo con la empresaria Nelda Sepúlveda.

En este marco, la hija mayor de "Canelo" es la que también se lleva las miradas en la actualidad. Es que la joven tiene 17 años, se desempeña muy bien en la equitación y recientemente modeló un vestido para Jalisco. Aquí es donde apareció una posible decisión de la joven de dedicarse al modelaje o seguir enfocada en la equitación.

Al respecto, el referente indiscutido del boxeo manifestó en una entrevista a Telemundo: "Pues no debutó como modelo. A mí no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista. Obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento". Así dejó abierta la puerta a lo que decida Emily Cinnamon en relación a su futura profesión.