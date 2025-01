Karina Herrera y su inesperado despido de Televisa

Los movimientos en los medios de comunicación deportivos siguen este 2025, año en el que se ha conocido una importante baja en el equipo de TUDN.

Se trata de Karina Herrera, una de las corresponsales más importantes de la cadena y quien desde hace muchos años cubría el día a día de Chivas.

Mediante redes, la comunicadora Herrera no dudó en compartir que desde hace un tiempo dejó de trabajar en Televisa y Univision, ya que formó parte del reciente recorte.

"No, me tocó ser parte del reciente recorte y al igual que varios compañeros ya no estamos en Univisión (ahora TUDN)", escribió a una seguidora que le preguntó sobre su participación en la televisora.

En ese sentido, Herrera agradeció la preocupación de sus seguidores, agregando que todavía puede ser vista en señal local en Guadalajara.

Además de los reportes para diferentes programas, Herrera realizaba la labor de reportera de cancha en los juegos de local de Chivas y Atlas en el estadio Jalisco.