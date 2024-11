Jaime Munguía anunció su pelea en México ante Bruno Surace

Por: El Universal

Noviembre 09, 2024 - 05:50 p.m.

El boxeador Jaime Munguía peleará de nueva cuenta en este 2024, lo hará en su natal Tijuana ante Bruno Surace.

Munguía en este año venció a John Ryder y a Erik Bazinyan, perdió ante Saúl 'Canelo' Álvarez, ahora buscará cerrar con otro triunfo ante su afición.

"Yo quisiera noquearlo desde el primer round, pero vamos a ver qué es lo que pasa, me estoy preparando para la pelea completa y siempre vamos a buscar el nocaut", expresó Jaime.

Será el próximo 14 de diciembre cuando Munguía suba al ring que será instalado en el estadio Caliente para medirse al invicto francés.

El pugilista fronterizo reconoce que su rival es alguien en el que debe poner atención por los números que registra Surace.

"Es un buen peleador, invicto, sabemos lo que la gente decía de Bazinyan, que no era nadie, que no tenía nada, pero era un gran peleador que venía con el hambre y ganas de salir adelante y fue una gran pelea, esta pelea que viene no va a ser la excepción", expresó.

Bruno Surace tiene un récor de 25 triunfos, 4 por nocaut, así como 2 empates, esto con 26 años de edad, aunque su última pelea fue el 16 de diciembre de 2023, sería casi un año sin actividad.