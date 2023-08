Pagan actrices inscripciones de clavadistas mexicanos

Las actrices Martha Higareda y Karla Souza pagaron los inscripciones de los clavadistas mexicanos Diego Balleza y Randal Willars para competencias internacionales.

"A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía. Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda", contó Balleza a Claro Sports.