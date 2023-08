Billie Eilish canta "What Was I Made For?" a capella

CIUDAD DE MÉXICO

Esta vez dado que cautivó a sus seguidores de TikTok con una de las canciones del soundtrack de la nueva película de Barbie. Sus fans se confesaron enamorados de la estadounidense, y no sólo por su belleza, sino por su talento. La también compositora tiene más de cinco premios Grammy en sus manos.

La joven goza de un talento inigualable, y de la mano de su hermano Finneas O'Connell, ha llevado su música a varios países.

Una de las canciones que varios reproducen por lo menos una vez al día es "What Was I Made For?", que tiene un mensaje bastante nostálgico.

Billie se ha caracterizado por ponerle un toque de nostalgia a sus canciones, lo cual, ha funcionado bastante.

Además de sus polémicos looks y outfits holgados, mismos que salen en el video oficial de la canción que forma parte del soundtrack de la película de Barbie.

En TikTok cantó dicha melodía a capella, logrando que más de 46 millones de personas reprodujeran el video.

Algunos de sus seguidores no creyeron que fuera ella, y comentaron que se trataba de una chica que se le parecía; no obstante, es ella misma.

A través de su Instagram compartió lo que parece ser una nueva colaboración con Nike, y se muestra el mismo tono de cabello que usa en el TikTok. Al igual que otras fotos que ha compartido de sus conciertos.

Además, su voz es inigualable, y por ello hubo quien reconoció de inmediato a la artista y comentaron lo siguiente:

"Te amo", "Tu voz es hermosa, soy tu fan", "Amo tu cabello", "Mi cantante favorita desde ahora", "Tienes la voz de un ángel", "Lloré cuando pusieron esa canción en la película de Barbie", "Literalmente, escucho esa canción durante horas", entre otros.