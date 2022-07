Gana 'Pantera' combate tras lesión de Ortega

El réferi detuvo el pleito estelar del evento celebrado en Elmont, Nueva York, cuando se le dislocó el hombro izquierdo a Ortega, de padres mexicanos. Las piernas de Yair hicieron palanca con el cuerpo de Brian y vino la lesión.

Minutos después, Yair dijo que estaba abierto a la revancha y ojalá fuera por el título de UFC.

"No quería que se lesionara, fue algo inoportuno, y ojalá volvamos a pelear por el título ahora. Respeto mucho a Ortega y a su familia y a él, no quería ganar de esa forma, pero pasó. "Gracias a toda mi gente latina que me apoya", dijo Yair.

El "Pantera" no peleaba desde que cayó por decisión en noviembre pasado ante Max Holloway.

"No sé cómo pasó, quería seguir peleando, pero no se pudo. La pelea estaba bien, era muy buena. Se me quedó atorado el hombro, lo saqué y se me dislocó", agregó.

El chihuahuense Yair se quedó con marca de 14-3, mientras que Brian ahora tiene 15-3.