Gana Colton Herta la pole position en Mid-Ohio

MONTERREY, NL .-Colton Herta sorprendió y se quedó con la pole position en Mid-Ohio, novena carrera de la temporada de la IndyCar.

El piloto estadounidense de Andretti Autosport le arrebató en los últimos instantes del Fast Six la posición de honor a Graham Rahal con tiempo de 1'06''3096.

Rahal y Kyle Kirkwood completaron el Top 3 de salida para la prueba de este domingo.

Ésta fue la segunda pole para Herta al hilo, tras marcar el mismo resultado en la Qualy del pasado Gran Premio de Road America.

PATO, SIN SUERTE

El regiomontano Pato O'Ward tuvo un despiste en la primera ronda de calificación que lo hizo volver a pits, perder sus mejores tiempos y así impedir avanzar de etapa.

El tricolor de Arrow McLaren largará desde la posición número 25 (de 27 pilotos).

"Obviamente fue mi error, lo siento por el equipo, teníamos un carro muy rápido, pero eso no quiere decir que no podamos avanzar mañana... Fue toda mía esta vez. perdí la parte trasera y se fue a un ángulo que no pude salvar y lo perdí apenas pisé el césped", compartió O'Ward al micrófono de la transmisión recién se bajó de su auto número 5.

"Llevas estos carros al límite y a veces las cosas pasan, probablemente no sea la última vez que suceda, sólo tienes que avanzar y, al menos esto no es carrera, es calificación, la carrera es muy larga".

La carrera está programada para arrancar este domingo a las 11:45 horas, tiempo del centro de México.