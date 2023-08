Apasionado coleccionista

Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en la formar de ganarse la vida.

De niño, Daniel Riestra coleccionaba objetos que lo hacían feliz, y sin saberlo desarrollaba un concepto conocido como memorabilia y, en su caso, se plasmó en la tienda "Coleccionistas y Autógrafos" en un centro comercial de Guadalajara.

El establecimiento es una especie de museo en la que lucen prendas e imágenes de héroes deportivos, como Muhammad Ali, Pelé, Michael Jordan, Lionel Messi, Julio César Chávez, Saúl "Canelo" Álvarez o Sergio Pérez, entre otros, además de memorabilia de figuras como Frank Sinatra, Roger Waters o Nirvana, por mencionar a algunos.

El pasatiempo de Daniel se proyectó como un negocio a partir de la pandemia del Covid-19, mientras el punto de quiebre fue la muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020.

"Yo, desde niño, coleccionaba canicas, yoyos, trompos, monedas, y desde los 12 años junto cartitas de deportes, era mi hobby en 1992, me iba a una tienda a intercambiar tarjetas en Plaza Bonita.

(El negocio) fue a raíz del Covid, la verdad es que cuando estábamos encerrados todos empezamos a buscar opciones en Internet, a buscar tarjetas, firmas de deportistas más que nada porque tengo ese pasatiempo de coleccionar tarjetas deportivas y un día quería comprar un guante de Mike Tyson para mí como algo personal, y me dicen: ´falleció Maradona´. Entonces me cambié rápido a las subastas donde buscaba un guante de Mike Tyson y de repente encontré un jersey de Maradona firmado por él y lo agarré en muy buen precio; estaba muy dura la crisis por la pandemia y ni siquiera tenía para pagarlo bien y me prestaron, lo pagué y a los 13 días subió ocho veces más.

Esto de la memorabilia es una gran inversión, siempre va a aumentar su valor y tiene cuatro etapas; primero es cuando se hacen superestrellas, cuando ganan campeonatos, cuando se retiran y cuando se mueren, siempre aumenta el valor al 85 por ciento, ya sean los artículos de deportes, de música o personajes de Hollywood", relató Daniel Riestra.

Los productos autografiados a la venta están certificados por la empresa estadounidense JSA, lo cual garantiza su legalidad y da certeza al cliente, que también puede encontrar sobres de tarjetas, ediciones especiales o de Pokémon.