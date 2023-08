Cristian ´Pájaro´ Domizzi: ´¿Juegas de 9?´

Cristian Domizzi fue uno de los jugadores más queridos del Atlas, dirigido por Marcelo Bielsa en la década de los 90. Antes de llegar con los Rojinegros, también estuvo bajo el mando de Bielsa en Newell´s Old Boys, donde ganaron dos títulos de Liga.

Después, el apodado "Pájaro" jugó para Pumas y Rayados en el futbol mexicano.

Prohibido cansarse

Newell´s Old Boys debía jugar cuatro partidos en una semana entre el torneo local y la Copa Libertadores.

"Había jugado el martes (contra Coquimbo) y el viernes (contra Colo Colo), a mí ese día me tocó jugar 90 minutos y el domingo (contra Rosario Central) también. El lunes viajamos a Chile (la Vuelta contra Colo Colo), Marcelo Bielsa nos lleva y dice: ´Domizzi usted va a jugar de titular hoy porque usted no tiene excusa para estar cansado´, todos se rieron, pero era la confianza que me tenía Marcelo, por eso me llevó al Atlas".

Ni parecía delantero

Cristian Domizzi llegó al Atlas para la temporada 92-93, pero en una época en la que no era tan fácil conocer a los jugadores y no fue reconocido a su arribo a Guadalajara.

"Al llegar al aeropuerto fue por mí Daniel Torres, quien era el gerente del Atlas, y mi representante (Roberto Osvaldo Rodríguez) era un exjugador más alto que yo y más robusto, y cuando Daniel lo vio bajar del avión le dijo: ´Un gusto Domizzi, ¿cómo está?´, y mi representante le dijo: ´No, Domizzi es él´. Daniel me preguntó: ´¿tú juegas de 9?´", recordó.

Sin miedo a Schuster

"El primer partido de él fue en la Fecha 1 contra Chivas, y hubo un penal a favor de Pumas, yo era el tirador oficial, y llega él y me dice: ´oiga, deme la pelota´, y le respondo: ´acá los penales los pateo yo´, no dijo nada y se dio la media vuelta.

"Anoto el gol, me abraza y me dice: ´¡Qué huevotes tienes!´. Cuando me lesiono, yo ya sabía que él se iba porque no tenía ´feeling´ con el entrenador (Luis Flores) y me dijo: ´mucha suerte, éxito, tranquilo´. Al salir yo del quirófano me enteré de que ya no estaba Bernard".

El club de Mohamed

"Estaba comiendo en México en un restaurante argentino, se acerca un joven y me dice: ´Tú eres Domizzi, mañana voy a venir con un compatriota tuyo y vamos a ver si te llevamos a jugar a Monterrey´.

"Faltaban dos días para el draft, nos juntamos a los dos días en el mismo lugar y cuando veo venir al compatriota era el ´Turco´ Mohamed, y le pregunto: ´¿qué haces acá?´, y me dice: ´estamos armando el equipo con Jorge Lankenau (hijo)´, y ahí arreglamos todo para firmar con Monterrey". Domizzi jugó un torneo con Rayados.

Mala química

"En 8 fechas con Atlas me echaron 2 veces y el mismo árbitro, Alfonso Manzo. En la tercera ocasión que él también nos iba a pitar, me acerco y le pregunto: ´disculpe, ¿por qué siempre me echa a mí?´, y dice: ´porque siempre estás pegando´, y le digo: ´pero una vez, y no me saca ni la amarilla´. Desde ese momento no me echo más. Pero con todos tuve excelente relación, con Archundia, los hermanos Brizio, Bonifacio, pero el que siempre me echó fue Manzo, y nunca fue irrespetuoso, pero me echaba. No sé, quizá le caía gordo".