Voy a encajar con la afición de Guadalajara.- 'Calita'

GUADALAJARA, Jalisco .-Ernesto Javier "Calita" regresa este domingo a la Plaza de Toros Nuevo Progreso para buscar sobresalir ante dos figuras del toreo mundial.

El diestro capitalino alternará con el español Antonio Ferrera y con el francés Sebastián Castella.

"Estoy anunciado con dos figuras extranjeras y tengo que dar la cara por mí y por México, sobre todo el dar argumentos del por qué estoy acartelado en este tipo de tardes", comentó Ernesto Javier "Calita" a CANCHA.

"Me preparé con mucha intensidad. Espero mostrarme entregado y ojalá que un toro me permita por fin expresarme como yo quisiera expresarme en esta plaza, porque estoy seguro que cuando logre mostrarme, como a mí me gustaría, sé que voy a encajar bastante bien con esta afición. Lo único que tengo en mente es triunfar este domingo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso".

La Puerta Grande del coso de Guadalajara aguarda al torero que sea el primero en abrirla en esta Temporada 2023.

"Cuando las corridas son triunfales, quien más triunfa es la Fiesta. Cuando la gente sale feliz de la plaza, que hubo grandes faenas, que se cortaron las orejas, la gente se queda con ansias y con ganas de regresar a la plaza. Yo miro por lo mío, pero también miro por el bien de la Fiesta y ojalá que sea una tarde en conjunto para todos triunfar".

Las reses bravas de la segunda corrida son de la dehesa de Campo Real, afincada en Aguascalientes. El encierro promedió 494 kilos.

"Es la primera vez que voy a lidiar toros de esta ganadería. Ya en el momento que dos toreros de la talla de Antonio Ferrera y de Sebastián Castella, si los piden, es por algo. Eso te da cierta tranquilidad, sobre todo cuando entras a este tipo de carteles con las figuras, sabes que vas a ir con una corrida con garantías", señaló.

En marzo del presente año, en su última tarde en Guadalajara, el "Calita" paseó una oreja. Sin embargo, ahora buscará una salida a hombros que repercuta en su temporada.

"Todos saben los fantasmas que tenía yo con esta plaza (tras un desafortunado debut), entonces era importante matarlos, por llamarlo de alguna manera. Se dio un paso importante (en la tarde anterior), con esta afición tan exigente y una plaza tan conocedora".

"Por supuesto que me hubiera gustado dar una dimensión aún mayor, pero acorde a las circunstancias porque el hombre propone y Dios dispone, el toro llega y pone todo en su lugar, creo que fue una tarde importante y que sin duda este domingo se tiene que refrendar lo hecho", agregó el torero.