Frena mal cardiaco a El Manchas

Dirán que estoy loco, pero después de que Súper Muñeco me dio el personaje, fui a mi casa, me le quedé viendo a la máscara y ahí surgió una conexión mágica con El Manchas¨ EL MANCHAS LUCHADOR

Aunque los doctores le dijeron que tiene problemas cardiacos, el corazón de El Manchas late por la lucha libre.

Luego de llevar una carrera destacada junto a Rugido en Welcome To Mi Barrio, donde formaron los Canifelinos y fueron campeones de Parejas, al luchador le detectaron un mal cardiaco que lo hizo frenar su andar.

"Los doctores todavía no me dicen qué es, estoy preocupado porque no sé si sea una arteria tapada, aunque ya se descartó que fuera un soplo, pero tampoco me han dicho en sí qué es lo que puede ser", compartió el canino.

Atendido en el IMSS por parte del empleo que tiene fuera de la lucha libre, al El Manchas sí le gustaría que el gobierno prestara mayor atención a la seguridad social de los luchadores, pues hay colegas que están en peores condiciones que él.

"Los luchadores no tenemos un seguro que nos respalde; aquí en Welcome To Mi Barrio los jefes no nos abandonarían si nos pasa algo, han estado al tanto de mí y no me han dejado a mi suerte, pero sabemos que hay otros lugares donde los compañeros sí sufrirían mucho; por eso creo que a nivel Gobierno sí estaría muy bien que nos diera ese apoyo", indicó el luchador, quien recibió su personaje de Súper Muñeco.

Además de seguir revisando su salud, El Manchas quiere volver a los primeros planos de la empresa de la arena Tepito y entre otros planes quiere encontrar otro cómplice que le ayude a conquistar los campeonatos de parejas de WTMB.

"Quiero volver a ser campeón de Welcome To Mi Barrio, formar otra vez a los Canifelinos, volver a tomar ese lugar de ser el número uno de la empresa", concluyó.

Late por la lucha El Manchas