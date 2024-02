Acapulco está de pie

Acapulco, Guerrero

El huracán Otis devastó a miles de familias; el Abierto Mexicano de Tenis las pone de pie.

Evelia Cortez perdió parte de su casa por el huracán Otis, hoy trabaja como jefa de la barra de snacks del torneo que le permite tener un ingreso extra esta semana. Magdiel Fuentes, trabajador del estacionamiento, perdió su casa, pero no la fe, y la familia Jacobo Capur se solidariza con la gente de Guerrero.

"Estamos muy contentos de que el Abierto se realice porque estábamos muy preocupados, porque había rumores de que habría bloqueo y eso nos bajó un poquito el ánimo", expresa Evelia.

"Nosotros no decíamos ´por qué me sucedió a mí´, nos pusimos a pensar que a otras personas les fue mucho peor, tuvieron pérdidas tanto personales como materiales. Nosotros no tuvimos pérdida de familia, no perdimos toda la casa, nos comparamos y valoramos que estamos vivos".

El Abierto Mexicano ha generado empleo directa e indirectamente para las familias del estado de Guerrero; hace cuatro meses muchas de ellas estaban en medio de la incertidumbre, hoy logran ver un poco de luz.