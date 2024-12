Nuria Diosdado anuncia su retiro como deportista profesional

Por: Agencia Reforma

Noviembre 26, 2024 - 12:33 p.m.

Nuria Diosdado anunció su retiro como deportista profesional después de casi tres décadas de carrera deportiva.

En una noche emotiva, arropada por su familia, sus sirenas, su primera entrenadora, Paty Vila, y la última, Adriana Loftus, la capitana del equipo mexicano dice adiós a la natación artística.

"Hoy decido que mi etapa competitiva en el agua termina aquí. Gracias mi muy querida amiga, gracias natación artística", dijo Nuria para despedirse. "Solo siento gratitud, apoyo, cuando sentí que ya no podía más".

La máxima ondina mexicana recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera, el positivo por dopaje, momento que la llevó a pensar en retiro.

"Cuando muy chiquita tuve un dopaje positivo, la vida me lo puso en el camino y fue donde pensé que mi carrera se terminaba, esa situación me demostró que yo estaba ahí para hacer historia. Mis papás y mis entrenadoras no me dejaron caer".

"Mi carrera no la construí sola. Gracias por todos estos años que me forjaron desde que soy chiquita. Deseo que esta historia la sigamos escribiendo, gracias a todas mis compañeras. Gracias por mantenerme a flote, han sido la clave de mi carrera y me mantuvieron con energía para aguantar cada año. Hoy poderle llamar amigas a todas. Las amo con todo mi corazón, si algo rescato de la natación artística es a ustedes".

Nuria se dirigió a Joana Jiménez, con quien hizo dueto en los dos últimos ciclos olímpicos y a quien hoy llamó su mejor amiga, y exhibió 20 de 60 trajes de baño que utilizó a lo largo de su carrera.

La sirena mexicana se retira después de cuatro Juegos Olímpicos y donde las batallas más grandes las ganó también fuera de la alberca.

Con 34 años, la nadadora jalisciense se retira del alto rendimiento con la medalla de oro en la Copa del Mundo de París previo a Juegos Olímpicos, como uno de sus máximos logros.

Se despidió de Juegos Centroamericanos con 18 medallas de oro. Hacia París 2024 el equipo mexicano de natación artística hizo historia dos veces: lograr un boleto olímpico inédito como equipo y conseguir recursos económicos con la venta de toallas y trajes de baño como respuesta ante la falta de beca deportiva que la Conade les retiró a los deportes acuáticos.

Las ondinas contestaron también desde la alberca y sorprendieron con 3 medallas de oro y 1 bronce en la Copa del Mundo en Somabay, Egipto, el bicampeonato centroamericano, dos títulos inéditos en Juegos Panamericanos, un boleto histórico en equipo a Juegos Olímpicos y dos medallas de oro en la Copa del Mundo de París, en la misma sede donde se celebraron los Juegos Olímpicos. Todo liderado por Nuria Diosdado.