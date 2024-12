Sergio Pérez lamenta declaraciones homofóbicas de su padre

Por: Agencia Reforma

Noviembre 21, 2024 - 09:23 a.m.

El piloto mexicano Sergio Pérez lamentó las declaraciones homofóbicas que hizo su padre Antonio Pérez Garibay sobre Ralf Schumacher.

Schumacher, quien en julio pasado se declaró homosexual y anunció su divorcio, ha sido uno de los críticos de Checo y aseguró que el mexicano no conducirá "ni un solo metro" para Red Bull el próximo año.

Pérez Garibay, quien hasta agosto era diputado federal por Morena, se preguntó si las críticas eran porque si estaba enamorado de su hijo.

"Hay un piloto que fue piloto de Fórmula 1, convertido en periodista. Primero dijo que Checo ya estaba fuera de Red Bull. La semana siguiente, él salió del clóset. No sé si estaba enamorado de Checo. ¿Lo entiendes?", dijo a ESPN.

"Hay muchas cosas raras. Ya no sabes si es periodista, mujer, caballero. Pero su opinión no importa, no por Checo Pérez, sino por lo que dijo su (ex) esposa sobre él".

En el marco del Gran Premio de Las Vegas, Checo indicó que no comparte ese tipo de comentarios, pero no puede controlar lo que diga su padre.

"En primer lugar, no estoy de acuerdo con ninguno de sus comentarios. Creo que cometió un error en ese sentido. No comparto ninguna de sus opiniones, pero al mismo tiempo no controlo lo que mi padre tiene que decir, sólo puedo controlar lo que yo digo.

"Como deporte, es importante demostrar siempre que, pase lo que pase en la pista, siempre se mantiene en la pista. Así lo veo yo y siempre deberíamos ser un ejemplo para el resto del mundo", declaró el mexicano.

Schumacher, por su parte, respondió en redes sociales.

"Yo también apoyaría a mi hijo 100 por ciento y trataría de ayudar. Así es como se hace como padre. Respecto al estilo, yo sería diferente, pero conocemos al Sr. Pérez con todas sus emociones. Por eso no estoy enojada con él. Sin embargo, creo que los resultados de la pista serían los mejores argumentos", escribió.

Checo ha tenido altibajos en la temporada, generando críticas y especulando sobre su futuro en Red Bull pese a tener contrato para la próxima temporada.

Llega a Las Vegas buscando regresar al podio y como octavo del campeonato de pilotos.

Con información de The Independent