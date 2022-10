El Satánico, el rudo que tiene pacto con el Diablo

El Satánico parece tener un pacto con el Diablo. Pese a sumar 7 décadas de vida y casi 5 dedicadas a la lucha libre, Daniel López se mantiene dentro de las carteleras del pancracio mexicano.

"Para mí la lucha es mi vida, mi novia, mi esposa, mi amante, todo. Jamás me he divorciado de ella, ni pienso divorciarme de ella, hasta que la muerte nos separe.

"Como profesional tienes dos caminos: derecha e izquierda, por la izquierda hay vicios, mujeres, vida nocturna, falsos amigos; por la derecha hay disciplina y más disciplina. Mentiría al decir que no me desbalagué, sí, como todos cuando empiezas en esto te deslumbras al empezar a ganar, pero ahí me di cuenta que sí es cierto lo que me decía mi maestro porque los falsos amigos te doran la píldora y cuando necesitas un favor de ellos te dan la espalda. Todo eso lo experimenté, y decidí dedicarme a mi familia y a mi persona con mucha disciplina", cuenta con orgullo el maestro de la Arena Coliseo de Guadalajara.

EL ´DIABLO´, SU MENTOR

Ahí, donde aprendió los secretos del pancracio de parte de Cuauhtémoc "Diablo" Velasco, el Infernal mayor recuerda sus primeras luchas, no arriba del ring, sino por llevarse un pan a la boca.

"Me han dolido y me han costado sangre, sudor y lágrimas. Cuando tú vienes de una extracción muy humilde anhelas todo, hasta un helado se te antoja, pero no hay para comprarlo, y cuando llegas a la cúspide ya no te quieres bajar, y ahora como bien, gano bien, visto bien, tengo bien a mi familia".