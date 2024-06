Citlali Cristian Moscote va por récord mexicano

GUADALAJARA, Jalisco

La espera ha sido larga para Citlali Cristian Moscote, pero valdrá la pena.

En su calendario está marcado el 11 de agosto, día en que se disputará el maratón femenil de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con nueve años dedicando su vida a las pistas, la jalisciense fue la primera atleta mexicana en lograr su boleto a la justa veraniega, en febrero del año pasado.

"Empecé a los 20 años cuando estaba en la universidad, yo siempre creí que todos los demás competidores ya me llevaban de ventaja todos esos años, sin embargo, mi entrenador Cristóbal Herrera, principalmente, fue el que siempre estuvo detrás de mí diciéndome que en realidad lo que importaba era la disciplina, la constancia y trabajar para ese objetivo.

"Poco a poco conforme a los resultados deportivos fui viendo que sí se podía, me enfoqué en hacer lo posible y ahora aquí estamos, ya a punto de estar en estos Juegos Olímpicos", contó Citlali Cristian en entrevista con CANCHA.

Moscote tiene en mente superar el récord que la maratonista mexicana Madaí Pérez impuso como el mejor del País, en el Maratón de Chicago 2006, al detener el cronómetro en 2h 22´59".

"He platicado mucho con Madaí Pérez. Su carrera deportiva es una de las carreras que a mí me inspira más para poder lograr cosas importantes", reveló.

"También tenemos eso en mente totalmente de ir por ese récord femenil, yo la respeto mucho, a ella y a su carrera deportiva, sin embargo, tengo esa espinita del récord mexicano", agregó.

La mejor actuación de Citlali en un 42K la registró en el Maratón de Sevilla en 2023, con 2h 24´53", que le valió para terminar en el cuarto lugar y superar la marca mínima exigida para clasificar a París 2024.

Citlali ostenta el quinto mejor tiempo para una maratonista mexicana en la historia. Las otras dos son Adriana Fernández, quien lo logró en dos ocasiones en el 42K de Londres 1999 (2h 24´06") y Berlín 2002 (2h 24´11"), y Madaí Pérez, quien fijó dos veces la marca en Chicago, en 2006 (2h 22´59") y en 2017 (2h 24´44").

- ¿Qué significa el 11 de agosto en tu vida?

Lo tengo en la mente. Está marcada esa fecha, ese horario (00:00 horas, tiempo del Centro de México), y ya estoy lista para estar ese día en la línea de salida. Ya visualizo toda la línea de salida con mis compañeras, las competidoras de todo el mundo. Ese día es llegar con el mejor rendimiento deportivo y buscamos hacer el mejor papel y que México haga historia.

- ¿Cuál ha sido la prueba más grande que has superado para alcanzar este logro?

Lo más importante o lo que ha marcado más mi carrera deportiva ha sido realmente creer que era posible. Yo inicié en esto del deporte más grande, yo no inicié en niveles ni infantiles ni juveniles, entonces realmente al inicio creía que ya no se podía lograr, que si no habías iniciado desde muy pequeño pues no podíamos llegar a niveles internacionales y eso fue lo más difícil, realmente darme cuenta que sí se podía y trabajar realmente para esto.

- ¿En qué momento nació ese sueño olímpico?

Conforme al proceso fui dándome cuenta que sí se podía. Mi entrenador, lo he platicado que no sé por qué, pero él desde el día uno que yo llegué con él, él me dijo: ´tú puedes llegar a los Juegos Olímpicos´. En ese momento yo le dije que sí, pero lo veía tal vez no imposible, pero tal vez mucho más lejano de lo que se logró. Él creyó en esto desde el principio, desde el día uno.

Trabajamos con un plan muy exigente, hacemos sesiones muy largas, sesiones de mucho kilometraje, de mucha intensidad, con pocos descansos y bueno esto del fondo realmente yo creo que es lo que se necesita, es una metodología que no es común en lo que es el atletismo de fondo porque estamos acostumbrados que el fondo es solamente hacer mucha distancia y yo vengo de pruebas menores, yo inicié haciendo pruebas desde 400 metros, entonces creo que toda esta fuerza y esta intensidad de las pruebas menores a mí me ha dado mucha ventaja en las pruebas de fondo.

- ¿Cuál sería para ti un buen resultado en Juegos Olímpicos?

Estamos buscando primeramente mejorar las posiciones históricas de México en el maratón femenil; sabemos que esto es por estrategia, no queremos hablar de marcas, queremos hablar de posiciones y vamos a estar tratando de estar en ese grupo puntero, tratando de estar con las competidoras a nivel mundial, las principales figuras y queremos hacer historia, queremos que realmente vean a México en esas posiciones.

- ¿Cómo llega un atleta a JO después de todos los problemas extradeportivos que han habido en este ciclo olímpico?

Yo he sido muy afortunada en todo mi ciclo olímpico desde que debuté en el maratón, que fue en 2022; realmente he tenido mucho apoyo de todas las personas que me rodean; ésa es la parte más importante de un atleta, tener un buen apoyo, un buen equipo que te esté respaldando y que no tengas que preocuparte por cosas externas.

Realmente desde aquí en Jalisco me han apoyado todas las instituciones tanto Jalisco, la Universidad de Guadalajara, mi entrenador, mis médicos, todos me han apoyado bastante y también a nivel nacional, la verdad que yo soy muy afortunada porque las instituciones han estado detrás de nosotros apoyándonos.

Estamos también ahorita haciendo un conjunto con las instalaciones tanto de aquí en Jalisco como las del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), también con los equipos multidisciplinarios, igual tanto de aquí del Code, como de allá, entonces la verdad es que en mi carrera deportiva, este ciclo olímpico en especial, he sido muy apoyada, me siento muy bien y me toca a mí también poner esa parte de entrenar, de realmente dar esos resultados por todo el apoyo que tengo detrás de mí.

- ¿Cómo te visualizas en París?

Me visualizo como la competencia más importante de la vida hasta ese momento y haciendo el mejor papel de una mexicana en Juegos Olímpicos en el maratón femenil y haciendo historia para México.

Citlali Cristian Moscote logró la medalla de oro e impuso récord (2h 27´12") en el maratón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, una presea dorada que México no conseguía desde hace 33 años, en 1991 con Olga Appell.

"La clasificación ha sido algo muy importante dentro de nuestra carrera deportiva, ya que es algo que veníamos planeando mi entrenador, mi equipo de trabajo y yo desde muchos años atrás. Y el haberlo logrado fue lo máximo dentro de la carrera. Sin embargo, sabemos que el objetivo principal no era la clasificación, sino el evento de Juegos Olímpicos, que bueno, ya cada vez está más cerca y seguimos preparándonos para esto".

"Hay mucha gente detrás de mí que está trabajando para que ese objetivo se logre, para que cada vez avancemos en el rendimiento, para que cada vez estemos más cerca de las competidoras a nivel mundial. Eso me gusta mucho recalcarlo porque es un deporte individual, pero se trabaja con un equipo muy grande y yo estoy muy agradecida por eso".