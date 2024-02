Sainz no se siente decepcionado por futura salida de Ferrari

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Sainz Jr. dará más del cien por ciento en su última temporada con Ferrari.

La semana pasada, al español se le informó que ya no entraba en los planes a futuro del equipo de Maranello, pese a la constancia que demostró en los últimos tres años vistiendo el traje rojo.

Aunque el movimiento que hizo el Cavallino Rampante al fichar a Lewis Hamilton para ocupar su asiento causó revuelo en la Fórmula Uno, a Carlos no le sorprendió.

"No, no estoy decepcionado. Viendo a Ferrari desde dentro ya sabía varias cosas y me preparé con el equipo en vista de los futuros cambios. Pero, como ya he dicho: no quiero pensar en otra cosa que no sea darlo todo en la temporada que tenemos por delante con Ferrari.

"Soy consciente de lo que valgo como piloto y por eso cuando miro al futuro estoy muy tranquilo. Seguro que vendrán cosas buenas, pero por ahora mi objetivo es dar lo mejor de mí con Ferrari. Estoy tranquilo, sabemos que tenemos por delante una temporada muy importante. Este será mi último año con Ferrari, así que quiero hacerlo lo mejor posible: también me estoy entrenando con los karts para dar lo mejor de mí cuando esté en pista", comentó el madrileño durante la presentación de su línea de karts que llevarán por nombre CS55.

Sainz fue el único piloto que logró arrebatarle una victoria a Red Bull en 2023, cuando subió a lo más alto del podio en el Gran Premio de Singapur, sin embargo, el mérito de poco sirvió para asegurar un contrato multianual como el de su compañero Charles Leclerc.

"No es la mejor sensación para empezar la temporada, pero en el momento en que me ponga el casco en Bahréin y salga a pista, la única sensación que voy a sentir es la voluntad de ir cada vez más fuerte, con el objetivo también de ganar el Mundial.

"En mi carrera siempre he progresado, mejorando cada año. Esta siempre ha sido y será mi filosofía, y será la misma este año, tendré 30 años en 2024, pero me siento más joven y motivado que nunca", puntualiza Carlos.

La vigencia de varios acuerdos en la actual campaña le dan la posibilidad al español de elegir la mejor opción, más allá de Mercedes, Red Bull o Audi, para brillar.