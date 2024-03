"Canelo" explica su negativa de pelear con Benavidez

Ciudad de México

Saúl "Canelo" Álvarez detalló a sus detractores la razón por la que rechazó pelear contra David Benavidez; dejó muy claro que ya ha hecho de todo en el boxeo y no le debe ese combate a nadie.

Tras el anuncio de su próximo compromiso ante el mexicano Jaime Munguía —en las 168 libras en el T-Mobile arena de Las Vegas el 4 de mayo— el jalisciense fue duramente criticado, pues los seguidores de este deporte determinaron que Álvarez tendría miedo de perder ante el invicto estadounidense; sin embargo, señaló que sus motivos son distintos.

"Si le gano a Benavidez, dirán: Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo? Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo", dijo Álvarez al periodista Michel Benson.

Y agregó: "Sí, siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente a todos".

Cabe recordar que la pelea entre "Canelo" y Benavidez se tendría que dar por un tema de reglamento, tal como lo explicó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, puesto que las victorias del "Bandera Roja" lo posicionan como el retador oficial.

Incluso, se le advirtió a Saúl que, de no llevar a cabo el combate, se le retiraría su cinturón del CMB. No se han tomado medidas al respecto.