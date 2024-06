´Bajan´ a tiradora de Olímpicos

Andrea Palafox anunció que no irá a París.

A un mes del inicio de los Juegos Olímpicos París 2024, la mexicana Andrea Palafox fue notificada de que ya no podrá acudir a la justa veraniega, pese a que ya le habían dado el cupo.

La tiradora deportiva fue quien reveló que esta situación se debió a un error administrativo, lo cual representa un duro golpe para su carrera, ya que soñaba con tener una buena actuación en la máxima justa deportiva del planeta.

"Me acaban de avisar que no asistiré a París 2024 por un error que cometió alguien al asignar la cuota. Yo no pedí estar en esta situación. Es muy difícil entender cómo se puede tomar una decisión tan deliberada en una situación tan importante para un atleta", escribió la mexicana en su cuenta personal de Instagram.

Hace unos días, Palafox fue anunciada como una de las atletas clasificadas por parte de la Federación Mexicana de Tiro Deportivo. Con este boleto, participaría en las pruebas de rifle de aire de 10 y 50 metros.

Desafortunadamente, la Federación Internacional de este deporte fue la que cometió el error al asignar la plaza, por lo que la situación escapa de las manos de las autoridades tricolores.

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, detalló el error.

"Nos llegó una carta por parte de la Federación Internacional [de Tiro Deportivo] con la disculpa y explicándonos los temas. Lamentamos estos errores que no son por parte de la jefatura de misión o del COM, pero —al final— afectan a nuestra atleta. No había necesidad de lastimarla y emocionarla", explicó la exclavadista.

Alcalá puntualizó que "al parecer, la plaza sí va a tener la oportunidad de tenerla otra mexicana", pero prefirió esperar a que se haga completamente oficial.