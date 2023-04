Walter Gaitán queda libre tras retiro de cargos en su contra

Gaitán salió de prisión el 3 de abril por la noche, se encontraba detenido desde el pasado 30 de marzo.

La detención de Walter ocurrió ya que presuntamente había golpeado a su pareja, misma que retiró los cargos ante la autoridad del estado de Nuevo León.

Que Gaitán haya salido no significa que ya no tenga que rendir cuentas ante la autoridad, ya que el exfutbolista no podrá salir de Nuevo León, enfrentará arraigo domiciliario.

Walter tendrá que integrarse a un centro de rehabilitación contra el alcoholismo y las adicciones.