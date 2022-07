Asume Vergara responsabilidad

Soy la responsable de este resultado. Para mí, lo más importante es el desarrollo de las jugadoras y que sepan que seguimos en este camino". MÓNICA VERGARA / DT DE MÉXICO

Tras caer sorpresivamente 1-0 ante Jamaica, Mónica Vergara, DT de México, aceptó la culpa y dijo ser la máxima responsable de la derrota, y aceptó que, pese al descalabro, mantienen su objetivo de clasificar a la siguiente fase.

"Soy la responsable de este resultado, entonces, evidentemente toda la crítica que tenían la recibo, y les agradezco porque me hacen crecer. Para mí lo más importante es el desarrollo de las jugadoras y que sepan que seguimos en el camino", dijo en conferencia:

"Este resultado no nos define, saben que estamos en la competencia y la única diferencia es que todo depende de nosotros".

Sin pretextos

Vergara evitó poner pretextos en la derrota sufrida, pero confía que su equipo saldrá con una cara distinta en su encuentro contra Haití, el próximo jueves.

"No pondría tantos pretextos o excusas, me parece que no tuvimos un buen inicio de partido y te cuesta muchísimo más reponerte cuando tienes un gol tempranero.

"El equipo desafortunadamente no se vio tan fluido, pero lo conozco y estoy convencida que ya pasó este nervio y ese mal de boca de recibir este torneo", expresó.

"Es el primer partido, evidentemente todo se complica un poquito más al no poder sumar en este primer partido, pero estamos en la competencia".

La entrenadora técnica también confirmó que la salida de Kenti Robles del partido no significó alguna lesión de gravedad, y sólo fue el cansancio físico que le exigió el partido.

No se rinden

El doloroso revés que sufrió México en su debut en el Campeonato Concacaf W no será motivo para que tiren la toalla, consideró la capitana Kenti Robles.

La lateral expresó que la derrota ante Jamaica no fue el resultado que esperaban, pero siguen firmes en su camino por el boleto al Mundial y aprendieron que las errores se pagan caro en el torneo.

"El que quiera tirar la toalla que la tire, pero este equipo no lo va a hacer, seguimos creyendo en nosotras mismas, cada quien esta noche arregle su cabeza, mañana será otro día y a empezar a tope", dijo la jugadora del Real Madrid.

"No era el resultado que esperábamos, tenemos que seguir trabajando y creciendo, llevamos muy poco tiempo con Moni (Vergara) y nos queda mucho tiempo por aprender, está claro que en esta eliminatoria todos los errores se pagan".

"No he tenido que levantar mucho el ánimo, tenemos las ganas y motivación de seguir, sobre todo porque estamos en México".