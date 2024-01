Uriel Antuna asegura tener máxima confianza en Martín Anselmi

CIUDAD DE MÉXICO.- Confianza, trabajo y tranquilidad, es lo que se respira en Cruz Azul cuando se habla del proyecto de Martín Anselmi. Van dos jornadas de este Clausura 2024 y los resultados positivos no han llegado.

Para Uriel Antuna es importante acoplarse lo antes posible a cualquier esquema, idea o estilo de juego que tenga el entrenador en turno, ya que así solo podrán llegar los triunfos.

"Creo que cada entrenador tiene su forma de jugar como cualquiera. Todos son diferentes, tienen su idea. Hay que acoplarse lo más rápido posible a lo que te pide el entrenador. Siempre he tratado yo de hacerlo de la mejor manera si me toca jugar o no y así creo qué pasa con cada uno de nuestros compañeros. El entrenador ha sido muy claro en las instrucciones que nos da, así que lo vamos procesando de alguna manera", indicó ante los medios de comunicación.

El atacante cementero dejó en claro que el estilo de juego de Martín Anselmi es atacar y ser agresivos, algo que le agrada para este nuevo torneo.

"No hay otra característica que agresiva, de presionar, de tener el balón, de ser agresivos. Nos ha faltado ese último toque, pero estamos trabajando para ya marcar".

Que el entrenador a penas se esté adaptando a la Liga MX, no limita a que los jugadores no entiendan su planteamiento, por lo que todos deben dar el cien por ciento y entregarse cada jornada.

"El entrenador ha sido muy claro, al final de cuentas, cada rival te plantea algo diferente, a veces algo complicado. Llevarlo conforme va el partido, son segundos para tomar decisiones, es difícil estando ya dentro del campo, abrir a los rivales o a veces te presentan algo diferente a lo que estudiante y eso es complicado. Uno trata de dar siempre lo mejor, de aportar al equipo, de ayudar, de correr y meter, y ya de poco a poco se irá viendo la mano del profe".

Por otro lado, Uriel Antuna reconoció que no es fácil adaptarse rápido a un nuevo equipo, por lo que le pide paciencia a la afición por el desempeño de sus compañeros en el terreno de juego.

"Se van acoplando muy bien, un cambio siempre es difícil. Muchos tienen familia, hijos y otros nunca han estado en otro país, tratamos de apoyarlos de la mejor manera para que se sientan en casa, se sientan en confianza y den su mejor versión, estando en esta institución, que se sientan acogidos, en familia, y así puedan jugar libremente como lo hicieron en anteriores equipos, por algo están acá", sentenció el delantero de Cruz Azul.