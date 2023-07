Mi puesto siempre está en riesgo.- Tuca Ferretti

En el entorno de La Máquina se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que la directiva cesara al "Tuca" en caso de no obtener el triunfo contra el equipo de la MLS, a lo que el propio DT respondió que su trabajo está en constante peligro.

"Mi puesto siempre está en riesgo. Cuando pierdes la cuerda se va apretando. Tengo 32 años y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último. Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes", dijo Ferretti en conferencia de prensa previa al duelo.

Los malos resultados en este inicio de semestre tendrían contra las cuerdas al experimentado estratega, pues el equipo cementero ha acumulado cuatro derrotas en los primeros cuatro partidos disputados, incluyendo las tres primeras Fechas del Apertura 2023 y el duelo de Leagues Cup ante el Inter Miami.

Sin embargo, el "Tuca" confesó que los futbolistas azules no tendrán presión para encarar el compromiso, a pesar del complicado entorno.

"No creo que lo que dicen les vaya a afectar (a los jugadores). Nada les va a pasar. Ellos van a seguir con el que sea. Quiero que estén tranquilos para mañana sacar el resultado por nosotros mismos, por nadie más", agregó.

Cruz Azul se jugará la vida en el certamen este sábado contra Atlanta, buscando una victoria ya sea en tiempo regular o en penales, la cual le permita avanzar a la siguiente ronda y aligerar las críticas por el mal momento.