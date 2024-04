¡A sellar el boleto!

Este martes comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde conoceremos si serán puros equipos mexicanos los que jueguen las semifinales del torneo continental.

Por supuesto, el partido más destacado tiene la visita de Lionel Messi a México en su primer encuentro oficial en el país, ya que América y Pachuca tienen pie y medio entre los cuatro mejores.

Por el otro lado, los equipos regiomontanos tendrán que hacerse fuertes de local para avanzar y en caso de que lo logren, habría clásico regio en semifinales.

EL ´AME´, A LIQUIDAR

La aplastante goleada del América en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf no fue suficiente para André Jardine y sus dirigidos, que buscarán liquidar la eliminatoria ante el New England Revolution, último lugar de su zona en la MLS.

Las Águilas presentarán rotaciones en su once inicial, pero no subestiman a su rival que ya no tiene nada que perder y buscarán despedirse con orgullo. Jardine, confía en sus elementos para sellar su boleto a semifinales.

"Nuestros sueños son tan grandes como el América. Estamos muy enfocados en mostrar nuestra mejor cara cada partido, tenemos un compromiso muy grande con una afición que exige ir por todo", declaró el estratega brasileño en conferencia de prensa.

POR EL BOLETO EN CASA

Ya con todos sus titulares disponibles, los Tigres reciben la noche de este martes al Columbus, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los mexicanos lograron un buen empate (1-1) en la casa del actual monarca de la MLS, pero el equipo estadounidense tiene calidad y puede ser un rival de peligro.