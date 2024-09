Uriel Antuna será titular con Tigres ante San Luis

Uriel Antuna recibirá su primera titularidad en la reactivación de la Liga MX en la que Veljko Paunovic tiene un reto.

El entrenador serbio dijo que visualiza como claves los siguientes cinco juegos previo a la siguiente Fecha FIFA y este viernes recibe al Atlético San Luis.

"Sí, es posible. Sino pasa nada jugará de titular", respondió sobre el refuerzo Antuna.

"El equipo entenderá que todo lo que se hace es una base importante, pero hay que ir a hacer las paredes, la plantas, decorar esta temporada con grandes actuaciones y resultados, con humildad y respeto a los rivales como el siguiente (San Luis), que será complicado con un técnico ganador, sé que trabajan bien y alerta máxima a este juego, humildad, enfoque y determinación y en este mes con cinco juegos cruciales de la mejor manera", comentó en conferencia de prensa.

Reveló que regresaron los seleccionados nacionales sin inconvenientes físicos y están considerados para la séptima jornada del Apertura 2024, ante los potosinos.

SOBRE SAMIR CAETANO

"Él sigue con nosotros, tiene contrato aquí y está trabajando con el grupo. Me consta que hay posibilidades en los mercados que siguen abiertos, le vamos a seguir exigiendo, ha sido profesional y hemos aclarado situaciones, se portó bien, no hay nada más. Veremos qué pasa la próxima semana".

SOBRE SU ESTADÍA EN LA CIUDAD

"Esto me entusiasma, estoy a gusto, con ganas de aportar y aparte con toda la gente que me encuentro. Viniendo a la ciudad, noto el cariño de la gente, me gusta salir a correr, y la gente me para todo sudado para la foto y los dejo mojados y no le importa. Esta parte de interactuar me gusta, estoy a gusto y quiero transmitir ese positivismo dentro del vestuario a nuestra afición. Queremos ser el equipo que anime a la afición y sea una conexión que sea nuestra identidad para seguir creciendo y ganando juntos".