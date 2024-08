El futuro de Luis Quiñones con Tigres en duda

La era de Luis Quiñones con Tigres llegará a su fin.

Finalmente el mediocampista colombiano saldrá de los felinos en busca de un nuevo equipo, reveló hoy el estratega Veljko Paunovic.

"El tema de Luis Quiñones lleva mucho tiempo, incluso antes de que nosotros viniéramos acá y por lo tanto hemos llegado a una conclusión de que tenemos que resolver esta situación. Hemos hablado entre todas las partes y pensamos que lo mejor para Luis es encontrar salida, buscar lo mejor para él y su familia y también para lo que es nuestro equipo.

"Por lo tanto, él no está apartado, pero no está formando parte del grupo que está preparándose para competir y vamos a ver si encontramos una salida mejor para todas las partes", dijo hoy el técnico serbio.

Aunque la intención, comentó, es escuchar ofertas de otros equipos, Paunovic no descartó el quedarse con el jugador si no se concreta su salida.

"Si algo cambia en un futuro yo he sido el primero que he dado segundas oportunidades a mucha gente, por lo tanto confío en las segundas oportunidades y el que no se ha equivocado, que levante la mano, incluso aquí en esta misma sala. Iremos paso a paso y ahora mismo la situación es la dejamos tal como está".