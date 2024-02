Jesús Garza se siente valorado e importante en Tigres

MONTERREY, NL.- Pese a haber tomado la titularidad por la lesión de un compañero, el canterano de Tigres Jesús Garza aseguró que se siente valorado e importante en el equipo de Robert Dante Siboldi.

SUSTITUYE A AQUINO

Garza, quien sustituye a Javier Aquino, expresó su sentir sobre el lugar que tiene hoy en los felinos.

"Creo que en sí todos somos importantes, si eres titular o no, todos los compañeros y jugadores son importantes. Me siento importante en el equipo, como en todos los aspectos que he tenido"

"Creo que en sí todos somos importantes, si eres titular o no, todos los compañeros y jugadores son importantes. Me siento importante en el equipo, como en todos los aspectos que he tenido", dijo.

Aún así, el canterano felino afirmó que todavía le faltan cosas por pulir: "En mi rendimiento (me siento), bien, pero me falta mejorar en muchos aspectos, trabajando se van a dar las cosas", comentó.

Tigres enfrentará el sábado en CDMX a Cruz Azul, un club que, para Garza, está haciendo bien las cosas y eso hará el duelo interesante.

"Va a ser un partido muy difícil, Cruz Azul es un equipo muy bueno, jugadores muy buenos, haremos el mejor esfuerzo, plantear el partido como dice el profe. Vienen muy bien ellos, nosotros debemos ir a plantear nuestro partido y dar nuestro mejor esfuerzo, será un lindo juego, Cruz Azul viene bien y tiene buenos jugadores", comentó.

Garza tiene 330 minutos disputados con Tigres, producto de cuatro duelos jugados como titular en el Clausura 2024, además, en los dos duelos de la Primera Ronda de Concachampions ante Vancouver también fue parte del equipo inicial.