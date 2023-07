Va México con equipo completo ante Costa Rica

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Lozano por fin contará con equipo completo en la Selección Mexicana, uno de ellos César Montes, ya listo para el juego de mañana contra Costa Rica en los Cuartos de Final de la Copa Oro.

"Es el primer encuentro que vamos a contar con toda la gente, tuvimos bajas por diferentes circunstancias y es lo mejor que le puede pasar al grupo y al entrenador", dijo en conferencia de prensa.

"Es el primer encuentro que vamos a contar con toda la gente, tuvimos bajas por diferentes circunstancias y es lo mejor que le puede pasar al grupo y al entrenador"

Montes no jugó la Fase de Grupos debido a la suspensión de tres juegos impuesta por la Concacaf en esta Copa Oro, tras ser expulsado en la Semifinal de la Nations League.

"Siempre tener a César es una garantía, viene de un nivel competitivo como el mismo Luis Romo y tiene esa ventaja, ese jugador que está en Europa, por cómo se entrena, por cómo se trabaja, por los hábitos que adquieren, entonces César se me hace un jugador impecable, te da muchísimo a balón parado, que es una de las armas importantes del rival", comentó.

Lozano no hace mayores dramas ante la posibilidad de que no continúe en la Selección Mexicana una vez que termine la participación en Copa Oro.

"A veces la vida no es justa, en el futbol también sucede lo mismo, no olvidemos las palabras cuando llegué al cargo, yo venía por una Copa Oro, a mí nunca me dijeron 'este es el proceso de Jaime Lozano de cara al próximo Mundial', qué bonito hubiera sido, pero no es así.

"Al final estoy ante una magnífica oportunidad, con un grupo de jugadores y un staff maravilloso que nos está cobijando y tratamos desde el primer partido contra Honduras el cambiar la cara a una Selección que acarreaba algunas cuestiones que tratamos de solucionar inmediatamente", mencionó.

APELA A LA CONTUNDENCIA

Jaime Lozano se enfocó en que la Selección Mexicana sea más efectiva, luego del aprendizaje tras la caída contra Qatar.

"Apelamos otra vez a la contundencia que fue lo que nos faltó en el último encuentro, trabajamos en eso estos últimos días. Esperamos primero poder generarlas, después que no nos generen o que sea lo menos posible, estar muy atentos defensivamente, si hacemos esas dos cosas bien en funcionamiento estaremos bien", comentó.

El rival también atraviesa una crisis futbolística, tanto que en el pasado Mundial fue apaleado 7-0 por España.

"Costa Rica ha venido de menos a más, sobre todo en resultados, derrota, empate, triunfo, ha venido probando, cambiando jugadores o por lesión o nivel futbolístico, espero dos equipos que van a tratar de mostrar su mejor futbol e imponer su idea de juego.

"No creo que alguno de los dos se tire atrás y le ceda la pelota y el protagonismo al otro equipo, tienen jugadores con mucho talento, capacidad, gente joven muy desequilibrante y atrevida por fuera y también la experiencia que le pueden dar Joel Campbell, Celso Borges", dijo Jimmy.

QUE NO SE DEJÓ PERDER

El técnico de Honduras, Diego Vázquez, le mandó mala vibra al Tricolor, molesto porque a su juicio fue muy extraña la derrota contra Qatar y que terminó por eliminar a los catrachos de esta Copa Oro.

"Me sorprende ese resultado de México, deja mucho que pensar. Tendría que ver el partido, pero me parece rarísimo viendo el nivel. Si México no jugó a ganar los dioses del futbol le van a pasar factura en Mundiales y todo lo que viene porque el futbol tarde o temprano te pasa factura, no tengan dudas", comentó hace unos días.

Lozano, muy diplomático, dijo que nunca juega ni siquiera para empatar.

"Creo que lo dijo antes de ver el partido, hicimos todo para ganar, hace tiempo que se hablaba mucho de eso, al final creo que nos íbamos a enfrentar con Honduras si llegábamos a la Final los dos, creo que esa declaración es muy emocional porque hicieron un gran esfuerzo y partido y no pudimos ayudarles a conseguir la clasificación", expresó.

NO SE FÍAN TICOS DE CRISIS MEXICANA

La Selección de Costa Rica respeta a la Selección Mexicana, a pesar de la crisis del Tricolor o de que fuera de casa nunca haya jugado un quinto partido del Mundial.

"Siempre veremos a México como un gran equipo. Si bien todos los equipos tienen momentos de altibajos, siempre merecen nuestra atención y respeto por su estilo de juego y representación. Siempre queremos vencerlos. Uno recuerda el 'Aztecazo', ganarle a los más grandes es un logro adicional que tanto jugadores como entrenadores anhelamos.

"México es un equipo muy dinámico y ofensivo, con excelentes transiciones ofensivas y una gran agresividad cuando pierden el balón. Son muy técnicos y nos exigirán una atención inmensa. México es un equipo de renombre en Concacaf, y no es necesario decirlo, pero es el equipo que siempre ha sacado la cabeza por nosotros en Concacaf", dijo en conferencia de prensa de cara al juego a celebrarse en Arlington.

Ni siquiera una victoria contra México en Cuartos de Final de Copa Oro garantizaría tranquilidad para los ticos, a juicio del técnico Luis Fernando Suárez.

"Ojalá fuera así. Cuando uno es el director técnico de una Selección siempre hay una gran responsabilidad y ese peso nunca desaparece, siempre está presente. La gente puede pensar que un partido es fácil y otro es difícil, pero el peso siempre estará ahí", expresó.

El técnico salió al paso de las declaraciones de algunos futbolistas, que perciben una negatividad en afición y prensa.

"Creo que este grupo tiene algo que yo reconocí hace dos años, y es su capacidad para enfrentar compromisos difíciles, incluso en un ambiente adverso. Ha habido muchas señales de ello, y eso es lo que más me gusta de este grupo. Hay momentos en los que los jugadores saben que deben aislarse y concentrarse en representar a su país y a sus familias", comentó.