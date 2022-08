Se pierde Qatar 2022

El mexicano Jesús ´Tecatito´ Corona sufrió rotura de peroné y ligamento deltoideo del tobillo izquierdo durante el entrenamiento con el Sevilla, lesión que lo dejaría fuera del Mundial de Qatar 2022.

El tiempo estimado de recuperación es al menos de 4 meses, pronóstico poco alentador, a menos de 100 días para el debut de la Selección Mexicana con Polonia en la Copa del Mundo.

"No tiene buena pinta, es la realidad", comentó el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui luego de que ´Tecatito´ abandonara el entrenamiento en ambulancia.

"¡Mucho ánimo, @jesustecatitoc! ¡Desde ya te esperamos de regreso con ganas!", tuiteó la cuenta oficial del Sevilla. Corona contaba con un lugar seguro en la lista de Gerardo Martino, quien tendrá que comenzar a planear cómo sustituirlo en la ofensiva tricolor. Alexis Vega, Uriel Antuna y Roberto Alvarado son algunas de las opciones.

ESPERARÁN HASTA EL FINAL

Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales Varoniles de la Federación Mexicana de Futbol, reconoció que esperarán hasta al final a Jesús Manuel "Tecatito" Corona para llevarlo al Mundial de Qatar 2022, tras la lesión que sufrió el jugador mexicano en un entrenamiento con el Sevilla español.

El directivo estuvo presente en la presentación de la segunda edición de la Revelations Cup, que se realizará del 21 al 28 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, con Estados Unidos, Perú, Paraguay y el Tri.

"Tuvimos esa mala noticia, son gajes de la profesión, platiqué con Jesús, está triste con esta situación y con mucha fuerza para salir adelante, esperamos que no lleve tanto, el parte médico será posterior a la cirugía, ojalá todo salga muy bien", explicó Ordiales este jueves en video conferencia.

"Esperemos en Dios que el parte médico permita que Jesús esté con nosotros, hasta las últimas consecuencias lo vamos a esperar, es lo menos que podemos hacer por un jugador de esta calidad, esperamos que salga bien y que el parte médico arroje buenas noticias".

El dirigente de las Selecciones Nacionales de México aceptó que es difícil tener lesiones, como la del "Tecatito", la de Raúl Jiménez y a la espera del parte médico de la lesión de Rogelio Funes Mori.

"Es preocupante, son jugadores sumamente importantes de Selecciones Nacionales, es una lesión en la pierna izquierda, seria, complicada, de ligamentos, fractura de peroné, tenemos que esperar un parte médico post quirúrgico, le pedimos que sea favorable", apuntó Ordiales.

"Raúl ya viene saliendo, esperemos que no vuelva a recaer, que no tenga lesiones. Con Funes Mori esperemos que no sea una lesión seria, una lesión muscular en la pierna derecha al disparar, tenemos fe en que puedan estar, el futbol es así", finalizó.