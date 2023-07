Guillermo Ochoa quiere llegar a su sexto Mundial

Guillermo Ochoa es un histórico y referente de la Selección Mexicana, pero este idilio entre el portero y el combinado nacional todavía continuará.

A tres años de la próxima Copa del Mundo 2026, el arquero del equipo mexicano repitió lo que anteriormente ya había dado a conocer y enfatizó que confía en llegar pleno a la justa mundialista, además de seguir conquistando título siendo el capitán del Tricolor.

"Quiero llegar a mi sexto Mundial, me siento bien físicamente, me siento mentalmente con ganas de seguir, esto es una Selección Nacional y cualquier jugador profesional activo y capaz de aportar a su selección puede tener las puertas abiertas", aseveró el arquero del Salernitana de Italia.

Sabe que el recorrido ha sido largo, con altas y bajas, pero asegura que no ha pensado en dejar a la Selección Mexicana, por más que le digan que ya podría estar descansando de la presión y compromiso que implica.

"Para mí estar aquí es un orgullo y muchos dicen ya podrías estar descansando, yo no lo veo así, soy feliz aquí y pienso en ganar otro título con Selección y se los platiqué para contagiarlos porque no es fácil estar tantos años y quiero seguir cosechando cosas, pero me importa más el tema grupal", agregó.

Memo Ochoa quiere ganarse a la afición con resultados

La relación entre la Selección Mexicana y la afición tricolor en Estados Unidos no es la mejor, luego del duro fracaso en la Nations League.

Sin embargo, sabe que lo único que pueden hacer es responder con buenos resultados en el terreno de juego. Empezando este domingo en su debut de Copa Oro ante la Selección de Honduras.

"A lo largo de los años me ha tocado vivir de todo y al final lo importante siempre es lo que hagamos nosotros en la cancha. El aficionado está en su derecho de exigir, no comparto nunca los insultos, no es la manera de pedirle a alguien que lo haga mejor y no puedo pedirle nada a la afición nosotros debemos hacerlo en la cancha", apuntó contundente.

Ganador de cuatro Copas Oro, entre otros títulos con la Selección Mexicana, Memo sabe que el torneo es complicado, pero confía en "regresar la copa a México", en darle a la afición el equipo que se merece.

"Debemos mejorar los resultados y que vean a una selección que les dé orgullo verla en televisión y en la cancha. Seguir con paso firme, partido a partido, con este nuevo reto buscar una alegría que está en nuestras manos y confiamos en que se dará", concluyó.