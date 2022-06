Sigue Toluca soñando con Edinson Cavani

Francisco Suinaga, presidente de los Diablos Rojos, aseguró que hasta ahora no han recibido una negativa oficial por parte del delantero uruguayo.

"Se exploró porque cabía la posibilidad, de hecho, Edinson está agotando la posibilidad de jugar en Europa, particularmente en España, pero no está cerrada la puerta.

"Él nos ha dicho que conoce el futbol mexicano y lo ha estudiado, sin embargo, también es cierto que los periodos de cierres en Europa son distintos y la única Liga en la que no ha jugado es en España, y puedo entender perfectamente que quiera tener esa opción. Es un jugador elite y el acercamiento fue puntual, hasta el día de hoy no se ha podido, no se puede, y bueno, dejemos ahí la posibilidad", comentó Suinaga.

El directivo escarlata dijo que, en cambio, por Orbelín Pineda ya no hay interés.

"Cuando menos de nuestro lado está descartado, se exploró, pero en la posición hoy se encimaría con algunas personas que ya están", explicó.

Bajo el lema "El rojo es todo", Toluca presentó esta noche sus nuevos uniformes para la Temporada 2022-23.

A través de un video proyectado en la pantalla IMAX del Centro Cultural Toluca, el club mexiquense mostró las indumentarias de local y visitante, además del jersey de portero.

Los Diablos vestirán el tradicional rojo con vivos en blanco, así como una indumentaria blanca con tonos en gris. Los guardametas vestirán playeras de color azul.