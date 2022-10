- ´Siempre di lo mejor de mí´

"Gracias Chivas por la oportunidad que me brindaste de defender tus colores una vez más. Vivir esta experiencia me permitió regresar al lugar donde todo inició. Ver crecer jugadores de la cantera y poder ser parte de su formación y proyección ha sido y siempre será un honor y una gran satisfacción. Agradezco al plantel de primer equipo, directiva, staff y todas las distintas áreas que conforman esta gran institución; ustedes saben la estima que les tengo", escribió Ricardo Cadena en sus redes sociales.

"A ti, querida afición, te agradezco por el apoyo que me brindaste y el cariño que le demostraste al rebaño sagrado; quiero que sepas que siempre dí lo mejor de mí. Sus muestras de afecto se quedan por siempre en mi corazón; ahora nos toca cerrar un ciclo, del cual me voy agradecido por todo lo vivido, motivado y fortalecido para lo que viene".

En las Chivas, Ricardo Cadena fue jugador, director técnico y parte de la estructura de las Fuerzas Básicas del Rebaño, donde también fue campeón con categorías menores.

"Hoy más que nunca me enorgullece ser mexicano, creer en la capacidad y el talento que existe en nuestro país. Vamos a seguir creciendo profesionalmente, con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, como ya es costumbre. ¡Hasta pronto Chivas!", se despidió Ricardo Cadena.

