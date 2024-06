Jaime Lozano defiende a Santiago Giménez de críticas

Jaime Lozano defendió a Santiago Giménez, cuestionado por su racha en la Selección Mexicana al no anotar desde aquel tanto contra Panamá en la Final de la Copa Oro 2023.

"Me parece que hay partidos en los que no le hemos podido generar tantas opciones como quisiéramos, también el último que tuvimos creo que las opciones más claras que tuvimos fue llegando de segunda línea, el gol es de un contención pasando a un lateral, dado que Jamaica se metía mucho atrás, creo que con tres defensas centrales Santi hizo un muy buen trabajo, se creó alguna ocasión.

"Debe estar tranquilo, justo ayer hablé un poco con él de esto, de estar tranquilo, de fluir, de tampoco obsesionarse con hacer goles, no solo está ayudando muchísimo cuando tenemos el balón, sino también cuando no lo tenemos, es importante para el grupo, él tiene que disfrutar esta Copa. Es evidente que tras la adaptación y el gran paso que tuvo en Holanda (Países Bajos) todos esperamos y deseamos que sea un delantero de época para esta Selección, pero hay que ir con calma, su primer torneo importante como titular y estoy seguro que muy pronto llegarán muchos goles para él", comentó el técnico del Tricolor en la víspera del partido contra Venezuela.





SÍ TIENE LÍDERES

La baja de Edson Álvarez es dura, pero también una oportunidad a juicio de Jaime Lozano, quien considera que a la Selección Mexicana le sobran líderes.

El jugador del West Ham ya se sometió a los estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión sufrida en el partido contra Jamaica.

"Creo que tenemos muchos líderes, lo he comentado siempre, algunos creo que necesitan este empujoncito, necesitaban este empoderamiento, también saberse los de más experiencia, que a lo mejor antes no lo eran, para asumir este rol de liderazgo, a lo mejor ahora le toca la capitanía a César (Montes) y creo que él nos va a ayudar bastante también, pero él, el mismo Julio (González), Johan (Vásquez), me gusta ver el futbol un poquito de atrás hacia adelante y creo que es la gente que tiene un poquito más de estabilidad y bueno.