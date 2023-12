Rodrigo Huescas no olvidará su primer llamado al Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO.- Rodrigo Huescas gritó: "Mamá, me llamaron a la Selección", y desde ya sentenció que ese día, que está concentración, será inolvidable para su carrera.

El canterano de Cruz Azul es como muchos en esta concentración de la Selección Nacional Mexicana, debutante, y como tal lo quiere aprovechar, pero también disfrutar.

"Es muy lindo estar aquí, me dicen que la primera convocatoria nunca se olvida y es verdad. Desde que me avisaron salté de alegría, le dije a mi mamá que se cumple un sueño y a disfrutarlo, porque no sabemos cuándo se regresará", comentó en el comienzo de la práctica del Tricolor, que se realizó en la cancha del Memorial Coliseum de cara al duelo del sábado ante Colombia.

Ese disfrute, explicó Huescas, "es con responsabilidad, hay que disfrutarlo, pero estar al pie del cañón con las órdenes y adaptarnos a los sistemas que claro que son diferentes a lo que estamos acostumbrados".

El extremo indicó que, aunque este es un buen grupo, "y nos hemos caído bien todos, algunos ya los conocemos, también debemos de apurarnos a trabajar, porque algunos vienen de vacaciones, debemos de presentar una buena cara, porque la actitud no se negocia".

El juego que se realiza fuera de la Fecha FIFA sirve para que FMF cumpla con los compromisos que tiene pendiente con la empresa Soccer United Marketing.