Muere cantante brasileño en pleno concierto; tenía 30 años

CIUDAD DE MÉXICO

El intérprete de música religiosa estaba al borde del escenario interactuando con el público y cantando la canción "Vai Ser Tao Lindo" cuando se desplomó hacia atrás y frente a sus músicos, así lo reporta el medio estadounidense TMZ.

Ante el aparatoso momento, el público quedó en shock y la gente del staff acudió a auxiliar al cantante, fue trasladado al hospital donde fue declarado muerto.

Su disquera Todah Music informó a través de sus redes que se trató de un ataque masivo al corazón.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la disquera del intérprete de música cristiana lamentó lo acontecido y dedicó palabras de amor para el cantante que tenía una hija.

"Hay situaciones muy difíciles en la vida, para las que no tenemos explicación. Solo necesitamos entender que la voluntad de Dios prevalece. Peter era un joven alegre, un amigo de todos. El único hijo. Un marido presente y padre súper dedicado. No hay pastor ni cristiano en Brasil que diga algo diferente: - Pedro es simple, es creyente! ¡Qué sonrisa! ¡Qué bonito es eso! ¡Qué voz! ¡Nuestro tipo de gente que es genial tener cerca!".





"¡Creemos que Pedro tendrá un lugar prominente en el gran Coro Celestial! Tal vez cantando "The Cross was mine"... ¡O recordándonos que Dios honrará a nuestros descendientes! ¡Las canciones en su voz no morirán y su legado seguirá viviendo a través de su esposa, su hija Zoe y tantas vidas que han sido y serán alcanzadas por Cristo a través de los registros de su voz!".

"A Suilan y a toda la familia y amigos nuestro más sentido pésame, nuestro respeto, apoyo total en todas las áreas en las que podamos ayudar y nuestro sincero abrazo. Nos regocijamos tantas veces juntos, y ahora lloramos con los que lloran. El segmento de música cristiana está de luto. Toda la familia musical está de luto. Cielo en coro recibe a un hijo ilustre: Pedro Henrique. ¡¡¡Hasta pronto querido hermano!!! ¡Nos vemos pronto! ¡Que el Espíritu Santo os consuele a todos! ¡Amén!", se lee.