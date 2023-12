Aficionados se quejan de la venta de boletos para la final

CIUDAD DE MÉXICO

"Después de tres días conseguí boleto. El proceso fue fatal; no hay organización, nunca publicaron el costo del boleto, y en mi zona, lo que debía costar mil 800 pesos me terminó saliendo 3 mil 500 en taquilla", confesó un abonado al América este jueves durante la venta general al público.





Conseguir boletos para la definición del Apertura 2023 se convirtió en una odisea. Algunos aficionados pasaron más de 11 horas haciendo fila para intentar comprar su entrada, las cuales tenían un precio del doble o el triple más caro que en la temporada regular.

"El primer error fue ofrecer que, aparte del abono, podrías comprar dos boletos. Eso hizo que toda la reventa se apilara y no había policías, entonces por tres horas o más, nadie avanzó. La directiva no puede zafarse. Aunque uno no quiera pensar mal, los que somos fieles al equipo fuimos los últimos en tener boleto. Es lamentable que si decimos ser el más grande tengamos estas cosas", agregó Jorge Sierra, abonado del América.

El boleto más barato para la gran final del Apertura 2023 costó mil pesos, el más caro, 2 mil 800; sin embargo, revendedores en las afueras del Estadio Azteca ofrecen entradas desde 4 mil pesos hasta 22 mil.

"Uno por ver al equipo hace todo, pero es increíble que generalmente el boleto cuesta 350 pesos y ahora aumentó a mil 800, casi el costo del abono para toda la temporada. La organización fue un desastre y no es la primera vez que pasa esto con los revendedores. Hay mucha corrupción, pero realmente no se puede hacer mucho", concluyó decepcionado un fanático azulcrema.